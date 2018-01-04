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Benyamin Netanyahu'dan İran'a kötü haber

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in (Şabak) İran istihbaratına çalışan bir terör şebekesini çökerttiğini açıkladı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:08
Benyamin Netanyahu'dan İran'a kötü haber

Şebekenin Ürdün Nehri'nin batı yakasında konuşlandığını belirten Netanyahu, İran istihbaratının daha önce de farklı yollardan İsrail'e darbe indirme girişiminde bulunduğunu kaydetti. 

Netanyahu, "İran'ın İsrail'e karşı yürüttüğü terör faaliyetlerine dikkat etmenizi rica ediyorum. Tahran yönetimi bunu sadece Hamas, Hizbullah ve Filistin İslami Cihat Örgütü'ne yardım ederek değil, aynı zamanda İsrail topraklarında terör eylemler düzenlemeye çalışarak gerçekleştiriyor" dedi.

İSRAİL İSTİHBARATI ÜÇ FİLİSTİNLİYİ YAKALADI

Bu arada Sputnik'in ulaştığı Şin Bet raporuna göre İsrail'de üç Filistinli yakalandı. Üç Filistinli arasında en etkili olduğu belirtilen, 2015 yılında İran istihbaratı tarafından görevlendirilen Muhammed Maharmeh'in İsrail'de terör saldırıları hazırladığı ifade edildi.

Raporda, İran istihbaratının Güney Afrika'yı Batı Şeria ve İsrail'de çalışacak ajanları bulma bölgesi olacağı seçtiği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:08
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