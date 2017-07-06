“Benim yerimi işgal ettiler ve çıkmadılar"

Erzurum’da 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı yer kavgasının detayları ortaya çıktı. 3 kişiyi bıçakla yaralayan eski belediye başkanı Yusuf Yıldırım ifadesinde nefsi müdafaa ile hareket ettiğini söyledi.

“Bana ‘Sen kimsin artık burada yerin yok’ diye dalga geçtiler”

Olayın, kendine ait yerin işgal edilmesi sonucu yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşandığını söyleyen Yıldırım, ifadesinde şunları söyledi: “Hayvan pazarı kapatılınca, Aziziye ilçesinde yeni açılan hayvan pazarına gittim ve ahır kiraladım. Meydan kapanınca benden başka hiç kimse valilik kararına uymadı. Aradan 10 gün geçtikten sonra boşalması gereken hayvan pazarının tekrar kurban bayramına kadar faaliyete geçtiğini öğrendim. Ben de Aziziye ilçesinde bulunan hayvanlarımın 10 tanesini alarak pazar yerine geri geldim. Geldiğimde geçmişten beri kiraladığım ve 2017 yılı için parasını ödediğim yerimin Gökmen Bayram ve kardeşi Emrah Bayram’ın işgal ettiğini gördüm. Kendileri ile oğlum İslam Yıldırım bir hafta önce yerimi boşaltmaları hususunda konuşmuş ancak boşaltmaları için ikna edememiş. Aradan iki gün geçtikten sonra diğer oğlum Hatem Yıldırım, onlarla konuşmuş ancak o da ikna edememiş. Daha sonra hayvan pazarına geldiğimde, orada bulunan Gökmen Bayram ve diğer bütün esnaflar ‘Zaferi biz kazandık, valilik kararından geri döndü, sen boşuna gittin, sen kimsin artık burada yerin yok’ diyerek benimle dalga geçtiler. Bende devletin kararına her zaman saygılı olduğumu, yerimden vazgeçmediğimi, yerime tekrar geleceğimi ve hayvanlarımı bağlayacağımı söyledim”

Karşı taraf ‘Biz valiyi ve polisi püskürttük, sen kimsin?’ dedi tartışma çıktı”

Olay anını anlatan Yusuf Yıldırım, “Bugün tek başıma 10 hayvanımı pazara getirdim. Pazar yerine geldiğimde kendi yerimde Gökmen Bayram ve kardeşi Emrah Bayram’ın hayvanları vardı. Ben de yerimi boşaltmalarını söyledim ama onlar ‘Biz valiyi ve polisi püskürttük, sen kimsin?’ dediler ve tartışma başladı. Ben tektim ama karşı taraf kalabalıktı. Tartışma büyüyünce kalabalıklaştılar. Bu arada Gökmen Bayram ve kardeşi Emrah Bayram’ın abileri Göksal Bayram başıma parke taşıyla vurdu. Olay yerinde Mustafa Teymuroğlu da bulunuyordu. Gökmen ve Emrah bıçaklarla bana saldırdı. Bu arada nasıl olduğunu anlamadığım şekilde şahıslardan bir tanesinin elinden büyük bir ekmek bıçağını aldım. Kendimi korumak amaçlı üzerime gelen şahıslara doğru bıçağı rastgele hedef gözetmeksizin salladım. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine taş attılar. Vücuduma gelen taşların etlisiyle yere düştüm. Kalabalık üzerime doğru hamle yapınca can havliyle yerden kalktım. Yere düştüğümde bıçak elimden fırlamıştı. Ayağa kalktığımda yerde gördüğüm bıçağı, elimden düşen bıçak olduğunu sanarak ve kendimi savunmaya çalıştım. Şahıslar elimdeki bıçağı görünce dağıldı.”

“Yüzümü yıkarken polisler geldi bıçakların yerini söyledim”

Olay sonrasını da anlatan Yıldırım, “Dağıldıktan sonra yerdeki bir bıçağı da alarak olay yerinden 200 metre ileride su arkının yanındaki otlarına arasına koydum. Kafamdan akan kanları temizlemek için elimi yüzümü yıkamaya gittim. Yüzümü yıkarken polisler yanıma geldi. Ben de bıçakları bıraktığım yeri polislere söyledim sonra da ambulans beni götürdü. Olayda kullandığım bıçakla kimlerin nasıl yaralandığını bilmiyorum” dedi