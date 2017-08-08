"Benim otelime tesettürlü gelmesin..."

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı mevkiinde bulunan Club Grand Aqua Hotel, 30 yıl öncesinin Türkiye’sinden kalma skandal bir ayrımcılığı uygulamayı sürdürüyor. Havuzlara haşemalı bayanların girmesini engelleyen otel yönetimi, bu yasağı başka bir skandalla savunarak “Prensip gereği tesettürlü bayanların otellerine gelmesini istemediklerini” açıkladı.

MÜŞTERİ İSTEMİYORMUŞ!

Muhabirimize yaptığı açıklamada mesnetsiz ifadelerini sürdüren Sezer, “müşteriler rahatsız oldu” diyerek, kendi sözleriyle de çelişti. Sezer, “Kendi kinlerini boşu boşuna sizin kanalınız aracılığıyla başka tarafa çekmek suretiyle kullanmak istemiyorlar. Düşünün, o havuzlara 5 tane 10 tane haşemalı ya gelir ya gelmez. Yabancı turistler rahatsız olduğu için değil, bizim kendi prensibimiz bu. Tabi giremez. Bu işlerle, öyle basit olay ki bunlar. Bunun ne turizmle, ne hürriyetle ilgisi var Müşteri rahatsız oluyorsa ben ne yapayım kardeşim. Ayrı bir haşema havuzum yok ki. Yanlışsam yanlışsın deyin” dedi.

AVRUPALILAR GELECEKMİŞ

Tesettürlüleri ve Türkleri aşağılayan çirkin ifadeler de kullanan Fetih Yılmaz Sezer, şunları söyledi: “Türk insanı ben buraya 200 lira verdim diyor. Bunu nasıl çıkartırım onun peşine düşüyor. Otelimizde kendi müşterimiz, kendi halkımız çoğaldığı zaman atılan yiyecek 5-6 bidon oluyor. Avrupalı olduğu zaman 1 bidon olmuyor. İnsan altyapısı ve eğitimi anlaşılıyor. Bizde bu eğitime gerekli değeri vermeye çalışıyoruz. Olay budur. Benim tavsiyem bunların maşası olmayın”