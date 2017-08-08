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"Benim otelime tesettürlü gelmesin..."

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan otel ve tatil köylerinde bir dönem tesettürlü kadınlara karşı uygulanan ayrımcılığın son temsilcisi olmaya devam ediyor.Otel sahibi 79 yaşındaki Fetih Yılmaz Sezer, “Benim otelime gelmesinler” diyecek kadar da pervasız.

08 Ağustos 2017 Salı 09:24
"Benim otelime tesettürlü gelmesin..."

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Çolaklı mevkiinde bulunan Club Grand Aqua  Hotel, 30 yıl öncesinin Türkiye’sinden kalma skandal bir ayrımcılığı uygulamayı sürdürüyor. Havuzlara haşemalı bayanların girmesini engelleyen otel yönetimi, bu yasağı başka bir skandalla savunarak “Prensip gereği tesettürlü bayanların otellerine gelmesini istemediklerini” açıkladı.

MÜŞTERİ İSTEMİYORMUŞ!

Muhabirimize yaptığı açıklamada mesnetsiz ifadelerini sürdüren Sezer, “müşteriler rahatsız oldu” diyerek, kendi sözleriyle de çelişti. Sezer, “Kendi kinlerini boşu boşuna sizin kanalınız aracılığıyla başka tarafa çekmek suretiyle kullanmak istemiyorlar. Düşünün, o havuzlara 5 tane 10 tane haşemalı ya gelir ya gelmez. Yabancı turistler rahatsız olduğu için değil, bizim kendi prensibimiz bu. Tabi giremez. Bu işlerle, öyle basit olay ki bunlar. Bunun ne turizmle, ne hürriyetle ilgisi var Müşteri rahatsız oluyorsa ben ne yapayım kardeşim. Ayrı bir haşema havuzum yok ki. Yanlışsam yanlışsın deyin” dedi.

AVRUPALILAR GELECEKMİŞ

Tesettürlüleri ve Türkleri aşağılayan çirkin ifadeler de kullanan Fetih Yılmaz Sezer, şunları söyledi: “Türk insanı ben buraya 200 lira verdim diyor. Bunu nasıl çıkartırım onun peşine düşüyor. Otelimizde kendi müşterimiz, kendi halkımız çoğaldığı zaman atılan yiyecek 5-6 bidon oluyor. Avrupalı olduğu zaman 1 bidon olmuyor. İnsan altyapısı ve eğitimi anlaşılıyor. Bizde bu eğitime gerekli değeri vermeye çalışıyoruz. Olay budur. Benim tavsiyem bunların maşası olmayın”


(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 09:24
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  5. YAŞAM Haberleri
  • adiladil1 sa önce
    İşte zihniyet bu.Haçlı zihniyeti.Zalim zihniyeti.para putu olmus. işte böyle adamlar bu zihniyetler güçlenirse Zalim olurlar Allah bunlara fırsat nasip etmesin inşallah
  • Erdal Erdal 1 sa önce
    Adam haklı hem tesettür giycen hemde çıplakların arasına gircen
  • Yazık sizin yaptığınız habereYazık sizin yaptığınız habere1 sa önce
    Sizin yaptığınız haber de aynen sizin gibi. Inançlı Allah'dan korkan birinin Butun Acik davulların oldugu çırılçıplak anadan üryan bir ortamda ne isi var?!
  • yasinyasin1 sa önce
    sadece tesetturlu degil hic bir turk vatandasinin bu otele gitmemesi lazim... kimin ulkesinde kimi asagiliyon mal....
  • mahmut sancaktarmahmut sancaktar1 sa önce
    mükemmel bir düşünce haşema ilen giriyorsa ya vücudunda bi problem var veyahut kafasında kanımca düşünmek lazım tebrikler patron
  • İrfan özalpİrfan özalp1 sa önce
    Halkımız da gitmez gitmesin olay bitmiştir
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