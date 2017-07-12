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"Benim oğlum yoktu ama al sana oğlan çocuğu"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Kübra Doğanay'ın anne ve babası, kızlarının "Şehit olursam gurur duyun" sözlerini yüreklerinde hissederek hayata tutunmaya çalışıyor.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:24
"Benim oğlum yoktu ama al sana oğlan çocuğu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, şehit ailesi olmanın gururunu yaşarken kızlarının geride kalan fotoğraf ve üniformaları ile avunuyor. 

Kızlarından geriye kalan eşyaları evlerinin bir köşesine koyup şehidin hatıralarını yaşatmaya çalışan anne Hikmet ve baba Harun Doğanay, yaşadıkları büyük acıya rağmen evlatlarının şehitlik makamına erişmesinin haklı gururunu yaşıyor.

Ebedi hayatta şehit kızları Kübra ile buluşacakları günün hayalini kuran anne ve baba, geride kalan iki kızları için hayata tutunmaya çalışıyor.

Harun Doğanay, iç mimarlık bölümünü bitiren kızlarının polis olma kararını saygıyla karşıladıklarını anlattı.

Kızlarının polisliği kazandığından sonradan haberdar olduklarını belirten Doğanay, "Bizim tek umudumuz üniversiteyi bitirip iç mimar olarak hayata atılmasıydı. Üniversitenin son senesinde komiser yardımcılığı sınavı açılmış, Kübra da sınava girip kazanınca 'Baba ben polis olacağım. Sınava girip kazandım. Bu mesleği seviyorum' dedi. Biz şok olduk çünkü Kübra'nın polis olacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu. Üniversitenin son 6 ayında hem okula hem akademiye gitti ve başarıyla tamamladı." diye konuştu.

"Benim oğlum yoktu ama al sana oğlan çocuğu"

Kızlarının sadece polis değil özel harekat da olduğundan sonradan haberleri bulunduğunu ifade eden Doğanay, şöyle devam etti:

"Mezuniyet törenine gittiğimizde arkadaşlarının yeri belli olmuştu fakat Kübra'nın yeri belirsizdi. Ben ne olduğunu sorunca 'baba ben özel harekata geçtim buranın kursuna gideceğim' dedi. 'Kızım özel harekatı filan bırak, normal polis olarak git görevini yap' dedim ama 'yok' dedi. Kızımla gurur duydum. Bugün bir kız çocuğunun özel harekat komiseri olarak görev yapması ne demek. Çok gurur verici bir duygu. Benim oğlum yoktu ama al sana oğlan çocuğu. Öyle gururlanırdım çocuğumla."

Anne Hikmet Doğanay da, kızı Kübra'nın hayalinin Doğu Anadolu'da görev yapmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Vatanına aşık bir evladımdı. Ramazan Bayramı'nda geldiğinde kahvaltı hazırlarken 'Anne erkek çocuğum yok diye üzülme. Ben senin hem erkek hem kız çocuğunum' dedi. Ben de 'tabii ki kuzum seni 10 erkek çocuğuna değişmem' dedim. 'Anne şehit olursam üzülme, gurur duy, dua et' dedi. Böyle deyince de üzüldüm ağzını kapatıp, 'Kübra deme böyle şeyler ne olur' dedim. 'Anne şehit olanlar anne kuzusu değil mi. Ben de şehit olursam gurur duyun. Söz ver ağlamayacak, üzülmeyeceksin' dedi. Ben de şimdi kızımla gurur duyuyorum."

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:24
  1. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. 15 Temmuz
  5. Kübra Doğanay
  • halimehalime1 sa önce
    zihniyete bakiniz, anne erkek cocuguz yoktur diye üzülmeyiniz. Zaten Annen´de ve Babadan hayir görmemiski bu kiz cocukcagiz, feda etmistir bu gerici anne ve Babaya, sonra reklam yap cennete gir.
  • feritferit1 sa önce
    iyi aferim sizlere
  • muhammet coşkunmuhammet coşkun1 sa önce
    dinim ve ülkem için bugün ölmeye hazır bir ruhum ve bedenim var...
  • fadimefadime1 sa önce
    neyle gurur duyorsun anlmadim, cocugunuzu öldürmek icinmi dünyaya getriyorsunuz, ? Allah diyormu öldürün, vurun kirin diye mi cocuk yapiniz,? Allah sizlere fikir versin. Ben cocugumu yasatmak icin getiriyorum, Allah icin insan olsun diye, ama öldürüp ve baskalri icin feda etmiyorum. Bir Türk milletine mi sehitlik kavrami varmi?, Dünyada her milleten görev yapan vardir.Kimse sehitlik konusmaz, sadece bizim Türkiyede sehitlik sakiz haline gelmistir.
Bugünkü Akit

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