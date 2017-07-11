"Benim için tek gerçek bu sezon başarılı olmak"

Spor Toto Süper Lig’in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam ediyor. Akşam antrenmanı öncesinde bugün çekilen fikstür ile ilgili değerlendirme yapan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, çekilen fikstürün öncelikle Türk futbolu ve daha sonra tüm takımlar için hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Oynadıkları futbolla izleyenlere keyif vermek istediklerini ifade eden Sağlam, “Son dönemlerde maalesef çok keyfini alamadığımız Türk futbolunun, bu sene İlhan Cavcav adına düzenlenen lig inşallah çok keyifli, çekişmeli, izleyenlere keyif veren, insanlara statları doldurduğu ve beraberinde kötü sözün, küfrün, herhangi bir tartışmanın kavganın olmadığı bir lig olarak devam eder. Biz de bu temennilerle beklediğimiz ligde başarılı olmak istiyoruz. İlk sene itibariyle bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Oynadığımız futbolla izleyenlere keyif vermek istiyoruz. Saha içi ve dışı hareketleriyle bütün ülkeye örnek bir takım olmak istiyoruz. Bunları yaparken tabii ki maçlar oynayacağız. Bu maçları da iyi geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Güçlü ya da zayıf takım ayrımı yapmıyorum”

Yeni sezonun ilk maçını Osmanlıspor ile yapacaklarını ve kiminle başlayıp kiminle bitirdiklerinin bir öneminin olmadığını söyleyen Ertuğrul Sağlam şunları kaydetti:

“Maçların sıralaması bugün belirlendi. Açıkçası ben zayıf takım, zorlu takım, diye bir ayrım yapmak istemiyorum. Bazen kağıt üzerinde çok zorlu takımlarla başlarken, çok dezavantajlı bir fikstür çektik derken bir bakıyorsunuz o maçları çok iyi geçiyorsunuz. O fikstür sizin için güzel bir fikstür haline geliyor. Bunun dışında zayıf gibi görünen takımlarla başlanan fikstürlerde hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz. Beni Fenerbahçe ile Galatasaray ile başlamak yada kağıt üzerinde zayıf takımlarla başlamak hiç ilgilendirmiyor. Yapacağımız tek iş var, biz iyi futbol oynayacağız. Maçlarımızı iyi değerlendireceğiz ve bu ligde başarılı olacağız. O yüzden Osmanlı ile başlamışız, Galatasaray ile başlamışız, Beşiktaş’la devam etmişiz beni hiç ilgilendirmiyor. Ben çıkacağım, topumu oynayacağım, futbolumu oynayacağım ve başarılı olacağım. O yüzden hangi takımla başlarsam başlayayım, hangi takımla bitirirsem bitireyim benim için tek bir gerçek var, o da Malatyaspor olarak bu sezon başarılı olmak.”