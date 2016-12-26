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''Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin''

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı fotoğrafın kahramanı 5 yaşındaki Gözyaşı, ''Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin.'' sözleriyle harekete geçen sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, aileye destek oldu.

''Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin''
Eklenme: 26 Aralık 2016, 14:21
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Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oy verdiği "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı fotoğrafın kahramanı 5 yaşındaki Gözyaşı'nın hayali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

 

Suriye'deki iç savaşta rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'ın 5 yaşındaki kızı Gözyaşı'nın ''Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin.'' sözleriyle harekete geçen sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, aileye destek oldu. Bir kez ameliyat ettirilen baba Mamun Halid Nasır'ın bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor.

Haberi yapılan ve AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı fotoğrafıyla yer alan Gözyaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine verilen desteklerden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Erdoğan amca babamla benim fotoğrafımı görmüş, mutlu olduk"

Babasının tamamen sağlığına kavuşması için bir kez daha ameliyat olması gerektiğini anlatan Gözyaşı, "Babam kısmen de olsa beni görüyor ve seviyor. Onun tamamen iyi olmasını istiyorum. Sesimi duyup bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Babamın protez bacakları olursa onunla birlikte oyun oynamak ve yürümek isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasıyla çekilen fotoğrafına oy verdiğini öğrenince mutluluk duyduğunu aktaran Gözyaşı, "Erdoğan amca babamla benim fotoğrafımı görmüş, mutlu olduk. Onu çok seviyorum inşallah kendisini görmeyi çok istiyorum. Türkiye'de olmamızı o sağladı. İnşallah onu bir gün görürüm. Kendisini çok seviyorum. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

 
EtiketlergözyaşıCumhurbaşkanıerdoğanYılın Fotoğrafları
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