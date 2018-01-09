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Beni vuranlar hala görevde

15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşları makineli tüfeklerle tarayan darbecilerin hâlâ görevleri başında oldukları oldukları ortaya çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 04:36
Beni vuranlar hala görevde

ÇINAR DEMİR / ANKARAFETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti Genel Merkezi’ni basarak vatandaşları makineli tüfeklerle tarayan, masum insanları şehit edip onlarcasını yaralayan tankların içindeki darbecilerin hâlâ görevleri başında oldukları ortaya çıktı. Akit’e ulaşarak rahatsızlıklarını ileten şehit yakınları ve gaziler, darbe girişimi sırasında AK Parti’ye kadar gelip, vatandaşların direnişi sırasında kaçarak Zırlı Birlikler’e dönen tanklardaki darbecilerin hâlâ görevleri başında olmalarının akıl alır bir durum olmadığını belirttiler.

ŞEHİTLERİMİZE DE SAYGISIZLIK

Darbe gecesi AK Parti’nin önündeki darbeci tanklarının üzerine çıkarak ölüm kalım mücadelesi veren ve dört yerinden vurularak ölümden dönen 15 Temmuz gazisi Necmettin Utuş, “Beni vuran kişi tutuksuz yargılanıyor. Üstüne üstlük karşı tarafın avukatı da benim tutuklanmamı istedi. Mahkemede onların olaylara karışmadıkları yönündeki ifadeleri itibar gördü. Biz ne dediysek tutuklu yargılanmalarını sağlayamadık. Bunu bir türlü anlayamıyoruz. Bu şehitlerimize de saygısızlıktır” diye konuştu.

DÖRT KURŞUN YARASIYLA BOĞUŞA BOĞUŞA GİTTİ!

Bugün 58 yaşında olan ve hâlâ bedeninde darbeci kurşunlarını taşıyan Necmettin Tutuş, “Ben AK Parti’nin önünde tankın üzerine çıktım. Partinin önünden köprünün altına kadar tank komutanı olan yüzbaşıyla boğuşa boğuşa geldim. Zırhlı Birliklerden çıkan dört tanktan birinin üzerine çıktım. Ben yaralı olduğum için tankın üzerinde kaldım. Halkın arasından çıkıp kaçan tank Zırhlı Birliklere gitti. Zırhlı Birliğin önünde beni yere attılar. Yaralı olmama rağmen acımasızca tekmelediler. Sonra içeriye girdiler” şeklinde konuştu.

Subaylar taraf değiştirdi

İçeriye kaçan tanklardaki darbecilerin, oradaki darbeci subaylara tank komutanı Fatih Mehmet Kılıç’ı vatandaşların linç ettiklerini, kendilerinin de kaçarak canlarını zor kurtardıklarını söylediklerini vurgulayan Utuş, “İçerideki darbeci subaylar işlerin ters gittiğini görünce taraf değiştirmişler. Ortada duran subaylar da devlet tarafına geçtiler. Aslında onların da alınması lazımdı görevden. Mağdur avukatları bunu dile getirdiler aslında ama hiçbiri görevlerinden alınmadılar” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 04:36
  1. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi
  2. AK Parti Genel Merkezi
  3. AK Parti’nin önündeki darbeci tanklar
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