"Beni tamamen yuttu, onu yenemiyorum" deyip intihar etti

Müzik dünyasında 27 yaşında hayatını kaybedenler için kullanılan "27'ler kulübü"ne bir isim daha katıldı. Güney Kore'nin önde gelen gruplarından SHINee üyesi Kim Jong-hyun 27 yaşında canına kıydı.

Asya'nın en popüler sanatçısı olan ve ünü ABD'ye kadar ulaşan 27 yaşındaki müzisyenin ölümü hayranlarını, müzik grubu üyelerini ve diğer sanatçıları yasa boğdu. Jong-hyun'un cansız bedeni, "son kez vedalaşmak" için çok sayıda SMS gönderdiği kız kardeşinin ihbarı üzerine polis tarafından bir otel odasında bulundu. Kız kardeşi ise polise verdiği ifadede Jonghyun'un kendisine "Lütfen gitmeme izin ver. Son veda" şeklinde mesajlar attığını söyledi.

Beni tamamen yuttu onu yenemiyorum

Müzisyen yakın arkadaşı olan Nain9'a bir de veda mektubu bıraktı. Nain9, Instagram hesabından sanatçının intihar nedenini anlattığı şu cümleleri paylaştı: "İçimden kırıldım. Benim canımı hafifçe yakan depresyon sonunda beni tamamen yuttu. Onu yenemiyorum. Çok yalnızdım. Hayatına son vermek çok zor. Bunun zorluğundan bu zamana kadar yaşadım."

27'LER KULÜBÜ

Kimi trafik kazasında kimisi aşırı doz alkol ve uyuşturucuyla kimisi intihar ederek öldü. İşte 27 yaşında ölen sanatçılardan birkaçı: Kurt Cobain, Jim Morrison, Jonis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin.