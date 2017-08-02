Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)darbe girişimine katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde bulundukları iddia edilen 14'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın üçüncü gün duruşmasında "tanık" sıfatıyla 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş ifade verdi.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki önceki gün başlayan davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında, tutuklu sanıklar Ersoy Aktaş, Hasan Yıldırım, Talat Öğütçü, Gökhan Salbaş, Mesut Gülmez, Yusuf Er, Muharrem Cansın, Cem Yeşilyurt, Mehmet Fatih Kandemir ile tutuksuz yargılanan Ali Ölmez, Murat Akçay, Hamit Öz, Murat Akbaş, Hakan Korkmaz, Aydın Çuvalcı ve Gürsel Bayram hazır bulundu.

Diğer sanıklardan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar, Veli Karagöz, eski Albay Murat Orhan Tonğ, Şakir Akbulut ve Cihan Bayır tutuklu bulundukları cezaevlerinden, tutuksuz sanık Adem Tosun da Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"Tanık" sıfatıyla dinlenen Orgeneral İsmail Serdar Savaş, hain darbe girişimi sırasında hayatlarını kaybeden şehitlere rahmet, gazileri ise saygıyla selamlayarak sözlerine başladı.

Orgeneral Savaş, mahkemenin darbe girişimine katılanlara gereken cezayı vereceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mahkemenizin bu hain darbe girişimi sırasında dahili olan insanlara gereken cezayı vereceğine inanıyorum. 15 Temmuz'da, saat 22.30 sıralarında televizyonda İstanbul'daki köprünün üzerinde anlam veremediğim bir askeri hareketliliği görünce anormal bir şey olduğunu düşündüm. Bunun üzerine Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar'ı arayarak önemli bir şey olup olmadığımı sordum. Çağlar bana bazı gelişmelerin olduğunu söyleyerek 'gelirseniz iyi olur' dedi. Tuğgeneral Çağlar, bu saate kadar bana yaşananlarla ilgili kendisi herhangi bir bilgi vermedi. Bunu özellikle belirtmek istiyorum."

"Beni öldürmeden böyle bir şey yapamazsınız"

Çağlar'ın kendisini makamına gelişinde karşıladığını dile getiren Orgeneral Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni Ordu Karargahı makam kapısında karşılayan Kurmay Yarbaşkanı Çağlar ile makamıma çıktım. Burada masama, 'sıkıyönetim komutanı' olarak görevlendirdiğinin evrakı olan 'sıkıyönetim direktifini' bıraktı. Bunun üzerine ben saçmalamayın böyle bir şey olmaz, beni öldürmeden böyle bir şey yapamazsınız manasında ne yani beni tutuklayacak mısınız dedim. 45 yıllık meslek hayatımda edindiğim tecrübe ile bunun kanunsuz bir şey olduğunu anladım ve derhal gönderilen emrin geri çekilmesini emrettim. 3. Ordu Komutanlığına bağlı kolordu ve tugay komutanlıklarını arayarak emrin kanunsuz ve hukuksuz olduğunu tek bir askerin bile kışla dışına çıkmaması için uyardım. Çağlar sözde 'sıkıyönetim komutanı' olduğunu söylerken müdahale ederek bunu söylemesine müsaade etmedim. O an itibarıyla demoralize olduklarını gördüm."

"Aldığımız tedbirler sayesinde kimsenin burnu kanamamıştır"

Orgeneral Savaş, darbe girişiminden sonra Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ı aradığını ifade ederek, yaşananları şöyle aktardı:

"İlerleyen saatlerde Vali Arslantaş'ı aradım. Kendisine, bu vatanın ve milletin bütünlüğünü koruyacağıma dair 45 yıl önce mesleğime başlarken yemin ettim. Gerekirse vatanın ve milletin bütünlüğünü korumak uğruna ölmeye hazırım. Milli iradenin ve hükümetin emrindeyim diyerek kendisiyle bir görüştüm. Ardından bazı birliklerin emre uymadığını bana iletilmesi üzerine tekrar 9. Kolordu komutanı ile görüşmeler yaparak uyarılarda bulundum. Gecenin ilerleyen saatlerinde yaklaşık 02.00 sıralarında Başsavcı ile görüşmemizde Çağlar'ın sıkıyönetim komutanı olarak ilan edildiği ve gözaltına alınacağı bana iletildi. Ben bunun üzerine Çağlar'ı odasına götürerek silahını ve iletişim araçlarını elinden aldım. Çağlar'ı ilerleyen saatlerde emniyette teslim ettik. Sonuç olarak 3. Ordu Komutanlığı olarak aldığımız tedbirler sayesinde kimsenin burnu kanamamıştır. Bir tek mermi dahi atılmamıştır."

Mahkeme heyeti başkanının, "sıkıyönetim direktifinin kendisinden habersiz gönderilmesin teamüllere uygun mudur?" şeklindeki sorusuna Orgeneral Savaş, "Kesinlikle uygun değildir. Böyle bir evrakın benden habersiz gönderilmemesi gerekir." yanıtını verdi.

Orgeneral Savaş, alınan güvenlik tedbirleri ve Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) takımıyla ilgili hazırlıklardan da kendisinin haberdar edilmediğini söyleyerek, yaşandığı iddia edilen terör riskine ilişkin kendisinin mutlak suretle bilgilendirilmesi gerekirken bu konuda da haberdar edilmediğini sözlerine ekledi.

Duruşma, diğer tanıkların ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

İddianameden

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe teşebbüsüne katıldıkları ve örgütün kentteki sözde "ana komuta kademesi"nde yer aldıkları iddia edilen, aralarında örgütün sözde "sıkıyönetim komutanı", dönemin 3. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı olan eski Tuğgeneral Ekrem Çağlar ile örgütün sözde "3. Ordu Komutanlığına bağlı komutanlardan sorumlu mahrem imamı" olduğu öne sürülen Yrd. Doç. Dr. Veli Karagöz ile eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Tonğ ve subayların bulunduğu 14'ü tutuklu 22 kişi "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Sanıklar hakkında "Anayasa'yı ihlal", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.