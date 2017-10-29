Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Beni nasıl yakaladınız, kutluyorum"

Antalya'da dolandırıcılıktan 8 yıldır aranan 52 yaşındaki T.Ü., kendisini yakalayan polislere, "Beni nasıl yakaladınız çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dedi

29 Ekim 2017 Pazar 20:22
"Beni nasıl yakaladınız, kutluyorum"

Kendisini 'Sinan Güzel' olarak tanıtan ve nar satmak için Afyonkarahisar'dan çağırdığı A.V. adlı kişiyle anlaşan T.Ü., 'Üreticiye vereceğim' bahanesiyle 2 bin lira alıp ortadan kayboldu.

Dolandırılan A.V.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Aksu İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, 8 yıldır dolandırıcılıktan aranan T.Ü. olduğunu belirledi. T.Ü'nün ilçe sınırları içinde bir birahanede alkol olduğu duyumunu alan polis, operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre; operasyonda T.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ü'nün kendisini yakalayan polise, "Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dediği ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde Sinan Güzel adına basılmış çok sayıda kartvizit bulundu.

Sağlık kontrolü sonrasında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen T.Ü'nün, Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 20:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • hamza yücel hamza yücel 2 sa önce
    Yakalasınlar böyle o.çocuklarını.Benimde çok canımı yaktılar.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kesmeye kıyamadı, şimdi paraya para demiyor
  1. Kesmeye kıyamadı, şimdi paraya para..
  2. Tudor: Şimdi üç gün bu yazılacak
  3. Tüm bunları 'tek çizgi' ile çiziyor
  4. Gerçek olamayacak kadar çizim
  5. ABD'de 'beyaz ırkın üstünlüğü' gösterisi
  6. Uyurken yanı başınıza limonu bölüp..
  7. "Buhari'yi de açığa alacaklar mı?"
  8. 'Keşke her hafta Galatasaray'la oynasak'
  9. Sınırda gözyaşlarına boğan buluşma
  10. Kuzey Irak'ta Barzani'den sonra neler..
  11. Kedilerin gözünü kırpmadan izlediği film
  12. Böyle yöntem görülmedi: Balık avında..
  13. Kızı 'Sen yapamazsın' dedi, 56..
  14. Rize'deki selde kayboldu, Gürcistan'da..
  15. 'Beni nasıl yakaladınız, çok şaşırdım...
  16. Beşiktaş'ın pankartına Bursaspor'dan..
  17. Ağabeyini annesinden aşırı kıskanan..
  18. Melih Gökçek istifa eder etmez oraya..
  19. Esed'den PKK'ya şok: Geri istedi
  20. Esed-PKK savaşı çıkabilir
Gökçek'in yerine o isim geldi
Gökçek'in yerine o isim geldi
Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider
Kritik uyarı: Afrin'i almazsak Hatay gider
Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
Sevabı kıyamete kadar devam eden 3 amel
İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
İstifasını duyunca gözyaşlarını tutamadı
Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
Araç sahipleri dikkat! Zam sinyali geldi
Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
Mansur Yavaş, Gökçek'in konuştuğu esnada...
Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar
Düğün günü takıları alıp kaçan gelinden şok itiraflar