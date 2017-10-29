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'Beni nasıl yakaladınız, çok şaşırdım. Sizi kutluyorum'

Antalya'da dolandırıcılıktan 8 yıldır aranan T.Ü., kendisini yakalayan polislere, "Beni nasıl yakaladınız çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dedi.

29 Ekim 2017 Pazar 21:47
'Beni nasıl yakaladınız, çok şaşırdım. Sizi kutluyorum'

Pişkin dolandırıcı.Kendisini 'Sinan Güzel' olarak tanıtan ve nar satmak için Afyonkarahisar'dan çağırdığı A.V. adlı kişiyle anlaşan T.Ü., 'Üreticiye vereceğim' bahanesiyle 2 bin lira alıp ortadan kayboldu.

Dolandırılan A.V.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Aksu İlçe Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, 8 yıldır dolandırıcılıktan aranan T.Ü. olduğunu belirledi. T.Ü'nün ilçe sınırları içinde bir birahanede alkol olduğu duyumunu alan polis, operasyon düzenledi.

Operasyonda T.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. T.Ü'nün kendisini yakalayan polise, "Beni nasıl buldunuz çok şaşırdım. Sizi kutluyorum" dediği ortaya çıktı.

Şüphelinin üzerinde Sinan Güzel adına basılmış çok sayıda kartvizit bulundu.

Sağlık kontrolü sonrasında Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen T.Ü'nün, Türkiye genelinde 19 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı ayrıca 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 21:47
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