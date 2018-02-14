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'Beni kral yapmadınız' diye isyan eden prens...

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenen Fransız asıllı Prens Henrik, hastaneden taburcu edilmesinin ardından 84 yaşında yaşamını yitirdi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 09:53
'Beni kral yapmadınız' diye isyan eden prens...

Kraliyet Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, salı akşamı yaşamını yitiren Prens'in son anlarında yanında eşi Kraliçe 2. Margrethe ile oğulları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim'in olduğu duyuruldu.
Ocak ayının başlarında Mısır'da bulunan Prens Henrik, yaşadığı rahatsızlığın ardından Danimarka'ya getirilmişti. Kraliyet Basın Bürosu'nca daha önce verilen bilgide Prens Henrik'in akciğerinde iyi huylu tümör olduğu açıklanmıştı. Kraliyet Hastanesi Rigshospitalet'te 28 Ocak'ta tedavi altına alınan Prens Henrik, dün taburcu edilmişti.

Konuya ilişkin Kraliyet Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Prens'in son günlerini yaşamak üzere Fredensborg Sarayı'na götürüldüğü kaydedilmişti.

Prens Henrik ağustosta kendisine yıllardır 'kral' unvanı verilmediği için duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirmiş ve “Karım bana normal bir kadının kocasına göstermesi gereken saygıyı göstermiyor" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

PRENS HENRİK KİMDİR?

Fransa'da 1934 yılında doğan Kont Henri Marie Jean Andre, Kraliçe 2. Margrethe ile 1967 yılında evlenmesinin ardından Prens Henrik unvanını aldı. Çift, balayını Türkiye'de geçirdi.

8 torun sahibi çiftin büyük oğulları Veliaht Prens Frederik 1968, Prens Joachim ise 1969 yılında dünyaya geldi.

Prens Henrik, Kraliyet Ailesi protokolünde oğulları Veliaht Prens Frederik ve Prens Joachim'den sonra gelmesinden dolayı duyduğu rahatsızlığı sık sık dile getirdi.
Fransız asıllı Prens Henrik, kendisine kral unvanı verilmediği için Kraliyet ailesi geleneklerinin aksine, eşi Kraliçe 2. Margrethe ile yan yana gömülmek istemediğini bildirmişti.

Prens Henrik'e geçen yaz bunama teşhisi konulmuştu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 09:53
  1. Kraliyet Basın Bürosu
  2. PRENS HENRİK KİMDİR?

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  • ALİ KİREÇALİ KİREÇ53 dk önce
    Bu adamlar nasıl bukadar gelişebildiler hala aklım fikrim almıyor
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