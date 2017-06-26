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'Beni kızımın yanına gömün'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde karşı komşuları tarafından öldürülen Ceylin'in babası Murat Atik, "Evladımın yanına gömülmeyi bekliyorum. Öyle bir eksiklik var ki daha inanamıyoruz burada yatanın kızım olduğuna." dedi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 10:22
'Beni kızımın yanına gömün'

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve 2 gün sonra karşı apartmandaki komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in ailesi bayramı kızlarından yoksun geçirmenin acısını yaşıyor.

Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ceylin Atik'in babası Murat Atik yaşadıkları evde, diğer kızıyla Ramazan Bayramı'nı karşılasa da yitirdiği evladının acısını unutamıyor.

Ceylin'in fotoğrafı ve "seni unutmadık" yazısı asılı mezarını ziyaret eden baba Murat Atik, dua edip çiçek ekti.

"Her gün mezarlığa geliyorum"

Baba Atik, AA muhabirine, iş yerine gider gibi her gün mezarlığa geldiğini söyledi.

Yaşanan olayın "hala hayal gibi" geldiğini ifade eden Atik, ''Katlanabilecek, kabul edecek gücüm yok. Böyle bir acının tarifi yok.'' dedi. 

"Evladımın yanına gömün"

Sanayide çalışarak alnının teriyle ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığını anlatan Atik, kızından ayrı düşmenin verdiği acıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Her şeyimiz tamdı. Ta ki o güne kadar. On tane de, yüz tane de evladımız olsa artık Ceylin'i geri getiremez. Her gün başında ağlıyorum. Bir evlat kolay yetişmiyor. Her yanımız tamdı ama bir yanımız bir ömür boyu eksik kaldı. Evladımın yanına gömülmeyi bekliyorum. Öyle bir eksiklik var ki. Daha inanamıyoruz burada yatanın kızım olduğuna. Bizim dünyamızı o kadar allak bullak etti ki. Bu acının tarifi yok."

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 10:22
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