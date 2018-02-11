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Acılı baba konuştu: Beni de götürseler oğlumun kaldığı yerden devam ederim

Afrin operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, “Beni de götürseler ben de oğlumun kaldığı yerden devam ederim" dedi.

11 Şubat 2018 Pazar 11:49
Acılı baba konuştu: Beni de götürseler oğlumun kaldığı yerden devam ederim

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın nüfusa kayıtlı olduğu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yas var.

Beldeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan taziye evi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröre inat ağlamayacağını söyledi.

"Millet ve devletimiz sağ olsun." diyen Sarıaslan, şunları söyledi:

"Ağlamayacağım. İt ve kahpelere inat ağlamayacağım. Ağlamak yok. İnşallah bulunduğu yerler başlarına yıkılır. Olacak da. Az kaldı. Allah, Türk askerinin yardımcısı olsun. Allah ve Peygamberimiz yanlarında olsun. Elimizden bu geliyor. Askerlerimize ancak dua gönderebiliriz. Beni de götürseler ben de oğlumun kaldığı yerden devam ederim."

Şehit oğlu Enes ile en son geçen cuma günü konuştuğunu belirten Sarıaslan, "Telefonda ben ağlıyorum, oğlum gülüyor. 'Baba sıkıntı yok. Geçecek ve bitecek. Üzülme, bir şey olmayacak geleceğim, döneceğim.' dedi." ifadelerini kullandı.

"TERÖRE İNAT DİMDİK AYAKTAYIZ"

"Allah, millet ve devletimizden razı olsun. Allah, polis ve askerimize zeval vermesin." diyen Sarıaslan, şöyle konuştu:

"Benim oğlum namus ve şerefi için gitti. Askerliği çok severdi. Nöbet tutmayı çok seviyordu. 'Baba sıkıntı yok' diyordu. Biz de devlet ve milletimizi seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. İnşallah terör bitecek. İnşallah bulundukları yerler başlarına yıkılacak. Teröre inat dimdik ayaktayız."

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:49
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Afrin

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