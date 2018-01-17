Benfica'dan Galatasaray'a Talisca teklifi!

Beşiktaş'ta başarılı futbolu ile beğeni toplayan Talisca'nın transferi tam bir kaos halini aldı. Herkes birbirini kırdırmaya çalışıyor. Bunların başında da Benfica geliyor.



Talisca'nın sözleşme yenilemeyi kabul etmemesini içerleyen ve henüz Beşiktaş'la da anlaşamayan Portekiz ekibi, ortalığı kızıştırmak için Galatasaray ile temas kurdu.



Brezilyalı oyuncunun hakları için görüşmek isterlerse kendilerini Lizbon'da konuk etmekten mutluluk duyacaklarını iletti. Konu Başkan Özbek'e iletildi ama sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın devrede olduğu bir ortamda bu teklifi önemsemedi.