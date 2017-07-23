Benfica Süper Lig ekibinin kalecisine talip oldu

Kayserispor’un kadroda düşünmediği ve kampa götürmediği Ali Ahamada’ya sürpriz bir talip çıktı.



Portekiz devi Benfica, Sarı-Kırmızılılar’ın 25 yaşındaki tecrübeli eldiveni için devreye girdi. Kendisinden kulüp bulması istenen Komorlarlı kalecinin sözleşmesini feshetmesini bekleyen Kırmızı-Beyazlı ekibin, oyuncunun serbest kalmasının ardından Ahamada’ya imzayı attırması bekleniyor.



Deneyimli file bekçi, geçen sezon 18 maça çıkarken, kalesinde 28 gol gördü. Ahamada, iki sezon önce Fransız temsilcisi Toulouse’dan kadroya katılmıştı