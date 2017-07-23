Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Benfica Süper Lig ekibinin kalecisine talip oldu

Kayserispor’un kadroda düşünmediği ve kampa götürmediği Ali Ahamada’ya sürpriz bir talip çıktı.

23 Temmuz 2017 Pazar 02:57
Benfica Süper Lig ekibinin kalecisine talip oldu

Kayserispor’un kadroda düşünmediği ve kampa götürmediği Ali Ahamada’ya sürpriz bir talip çıktı.

Portekiz devi Benfica, Sarı-Kırmızılılar’ın 25 yaşındaki tecrübeli eldiveni için devreye girdi. Kendisinden kulüp bulması istenen Komorlarlı kalecinin sözleşmesini feshetmesini bekleyen Kırmızı-Beyazlı ekibin, oyuncunun serbest kalmasının ardından Ahamada’ya imzayı attırması bekleniyor.

Deneyimli file bekçi, geçen sezon 18 maça çıkarken, kalesinde 28 gol gördü. Ahamada, iki sezon önce Fransız temsilcisi Toulouse’dan kadroya katılmıştı

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 02:57
  1. Benfica
  2. ali ahamada
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Benfica Süper Lig ekibinin kalecisine talip oldu
    1. Benfica Süper Lig ekibinin kalecisine..
    2. Galatasaray'a gönderme ''bir dönem..
    3. Fenerbahçe'de yılın bombası Samuel Eto'o
    4. Galatasaray sol beke Villarreal'in..
    5. Atletico Madrid'den Süper Lig'e
    6. Marmara'da deprem!
    7. Kudüs'te kızı vurulan Türk annenin..
    8. Devlet Üniversitelerinin Telefon..
    9. Nasıl Tercih Yapılmaz
    10. Yurtmu Kiralık Evmi?
    11. Giresun Üniversitesi
    12. Fırat Üniversitesi Doğru Tercih Farklı..
    13. Malatya'dan Harvard'a Başarı Öyküleri
    14. Ticaretten 360 Derece Tanıtım
    15. Samsun'da silahlı saldırı
    16. Çeyrek Asırlık Bir Devlet..
    17. Biruni'de Tercihler Sağlık Odaklı
    18. Harran Üniversitesi Hayvan Kurtarma..
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Harran Üniversitesi Bin Yıl Kadar..
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    Duş sonrası bunu yapan genç hayatını kaybetti
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    ABD emretti: YPG ismini değiştirdi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    FETÖ operasyonlarında sıra onlara geldi
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!