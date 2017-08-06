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'Benden ümidinizi kesmeyin' açıklamasının manası şudur!

Hayrettin Karaman'ın geçtiğimiz günlerde göstere göstere sigara içen başörtülü kadınları eleştirmesi ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda telkinlerde bulunmasu Türkiye gündemine oturmuştu. Karaman, bugünkü yazısında da yanlış anlaşılmaların önüne geçerek, konuyu daha da derinleştirdi.

06 Ağustos 2017 Pazar 12:50
'Benden ümidinizi kesmeyin' açıklamasının manası şudur!

İşte Hayrettin Karaman'ın söz konusu yazısı: 

Perşembe günü çıkan yazımda başını örten bayanların sigara içmelerinin edebe aykırılığını yazmıştım. Bu arada sigara içmenin erkek kadın herkese zararlı ve haram olduğunu da ifade etmiştim.

Dini gerekçe ile başını örten bir hanımın herkesin gördüğü yerde sigara içtiğini görünce şöyle bir intibaa kapılıyorum da demiştim: “Sanki farklı olanlara şunu diyor: Siz benim başımı örttüğüme bakmayın, benden ümidinizi kesmeyin, sizinle paylaşacağım daha çok şeyim var”.

Bu cümlenin aklımdan asla geçmeyen bir manaya (iffet gevşekliği manasına) çekildiğini yakınlarım bana söyleyince hem çok hayret ettim hem de çok üzüldüm. Üzüldüm çünkü istemeden birçok kimseyi üzmüşüm, onlardan helallik diliyorum.

Hayret ettim çünkü:

Dil ve mantık bu cümlenin öyle bir manaya çekilmesine engel olduğu halde niçin yazının bütünü bırakılıyor da kast etmediğim bir mana ele alınarak gürültü koparılıyor! Acaba maksat da bu mu; yani yazının asıl amacını gölgelemek mi?

İfadeye dikkat edelim: “Farklı olanlara şunu diyor” demişim; farklı olanlar “iffeti gevşek olanlar” mı ki, onlarla paylaşılacak şey de bu olsun!!!

“Benden ümidinizi kesmeyin” ifadesinin manası da şudur:

Bir genç bayan, bir öğrenci, bir resmi görevli başını örterse halkımızı değerlerimizden koparmak ve Batılı manada modernleştirmek için çırpınanlar çok üzülüyorlar, ikna odaları açıyorlar… Maksadım örtünmeye uymayan davranışlarla onlara ümit vermemektir.

Baylar ve bayanlar, lütfen topu taca atmayın; siz de biliyor ve anlıyorsunuz ki, örtünme bakımından farklı olanlar başlarını örtmeyenlerdir. Bunlar da ikiye ayrılır: 1. Dindar ve bizim değerlerimize bağlı oldukları halde ya bir mazeret veya farklı -bana göre yanlış- bir yorumla örtünmeyenler. 2. Başörtüsüne karşı, bizim değerlerimize yabancılaşmış, yönünü Batı’ya dönmüş olanlar.

İşte başını örttüğü halde ortalıkta savura savura sigara içenlerin görüntü ve benim intibaım olarak paylaşmaları muhtemel olan şey bu yabancı değerlerin ve bu değerlere dayalı davranışların bir kısmıdır.

Örnekler vereyim:

1.Aşırı makyaj.

Başını örtmüş, sigara içen veya içmeyen bir kısım bayanlar görüyorum, başı açıklar kadar hatta onlardan daha fazla boyanmışlar. Bir yerde Ak Parti teşkilatında çalıştıklarını söyleyen iki genç bayan benimle tanışmaya gelmişlerdi, aşırı makyajlı idiler, bir de her ikisinin kaşları aynı şekilde idi, yakınlarıma sordum, “o kaşlar onların kendi kaşları değil, kaşlarını kazıtıyorlar, yerine modaya uygun kaşlar yaptırıyorlar” diye açıkladılar.

Buna benzer davranışları şiddetle kınayan hadisleri bu arada hatırlatmak isterim.

2.Kadınlı erkekli toplantılardaki laubali, senli benli davranışlar.

3. Kılık kıyafette (özellikle dar pantolon ve diğer giysilerde) modaya uymak ve vücut çizgilerini apaçık ortaya koyan giysileri tercih etmek.

4. Bize ait olmayan dili kullanmak.

Bu örnekleri çoğaltabilirim, ama maksadımı anlatmaya yettiğini sanıyorum.

Müslümanlığını görünür hale getiren alametler taşıyan erkeklerin ve kadınların sokakta sakız çiğneyerek dolaşmak gibi vakarımıza yakışmayan davranışlardan uzak durmalarını da tavsiye ediyorum.

Dilerim bu “sakız çiğnemek” ifadesinden de öyle bir mana çıkaran çıkmaz!

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 12:50
  1. hayrettin karaman
  • hercaihercai13 dk önce
    Sigaranin zararli oldugunu herkes bilir ama haram oldugunu bilmez. Haram oldugu nasil anlasilir? Onu da anlatmaniz lazimdi. Mesela simdiki kullandigimiz bugday GDO su degistirilmis bugday, o zaman bugday yemek te yasaklanmali cunku insanlari hasta ediyor, ve daha bircok gidalarin GDO su bozuk.
  • AsenaAsena20 dk önce
    Ben yaparsam, benim doğrum. Kimseye söz hakkı düşmez.
  • Urfalı mustafaUrfalı mustafa31 dk önce
    HocamDoğruyusöyleyeni dokuz köyden kovarlar Siz az bile söylediniz Başını örtüp dar pantolon giyip erkeklerlegezen çokbayanları görüyoruz tesetür sadece başın örtüsü olmamalı kisinin içinde dinini yaşaması gerekiyor yani başını örtüyorsan dininin emrettigi gibi yaşamalısın.
  • ZekeriyaZekeriya32 dk önce
    Aynen katılıyorum. Duygularıma tercüman olmuşşunuz Allah razı olsun hocam. Birde Sanal ortamda yayınlanan vaaz ve nasihatlerin müzikle verilmesi konusunda sizden bir yazı istiyoruz. Bu saçmalık o hale geldiki; müziğin sesinden vaaz ve nasihati zor duyuyoruz. Ve artık korkmaya da başladık, çünkü bu gidişle Kuran-ı Kerimi de müzikle okumaya başlıyacaklar.
  • Doğan güneşDoğan güneş37 dk önce
    Ne sizin nede söylediklerinizin hic bir anlamı yok Degilmiki bir prof olarak yıllarca feto haininin itikat bozan saçmalıklarını savundunuz..insanların imanini caldiniz herkesi cennete doldurdunuz ee ben sana neden inannayım
  • HACIHACI38 dk önce
    Hocam yerden göğe kadar haklısın.Ellerinden öpüyorum.
  • AliiAlii40 dk önce
    Adam sakız çiğnemeyin diyor bir kere de çıkıp adalettenşaşmayın yalan söylemeyiniftiradan hırsızlıktan adamkayırmalardan sakının demiyor ve bunlarahoca diyorsunuz. Allah ıslah etsin.
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