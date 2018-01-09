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'Benden 800 metre fark yiyen genç futbolcular var'

Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o, Beşiktaş'ın Türkiye markasını Avrupa'da çok iyi pazarladığını ifade etti.

09 Ocak 2018 Salı 15:35
'Benden 800 metre fark yiyen genç futbolcular var'

Türk futbolunun kendisine bir kimlik yaratmak zorunda olduğunu ifade eden Eto'o, "Türk futbolu kendisine bir kimlik yaratmalı. Türkiye'de her şey var, iyi futbolcular, genç bir nesil, tesis ve profesyonel kulüpler ancak bir kimlik yok. Beşiktaş bunu başardı ve kendisine bir kimlik yarattı. Beşiktaş, Türk futbolunu Avrupa'da çok iyi pazarlıyor" dedi.

Samuel Eto'o genç futbolcuların daha fazla çalışması gerektiğini de vurgulayarak, "Antrenman yapıyoruz, ben 36 yaşındayım ama arkama bakıyorum benden 800 metre fark yiyen genç futbolcular var" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:35
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