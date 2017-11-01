TÜRSAB Genel Kurulu'na doğru Başkan Ulusoy’dan yeni açıklama

TÜRSAB Genel Kurulu 2-3 Aralık 2017'de İstanbul'da yapılacak. Seyahat acentesi temsilcileri, gelecek dönemde görev yapacak olan yeni yönetim kurulunu belirlemek için sandık başına gidecek.

Son seçimleri 2015 senesinde gerçekleştirilen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB)’nin 2-3 Aralık tarihlerinde yapılacak olan genel kurulunda hali hazırda başkanlık görevini yürüten Başaran Ulusoy’un yanı sıra Firuz Bağlıkaya ve Hasan Erdem de başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

TÜRSAB Genel Kurulu öncesinde başkan adayları Hasan Erdem ve Firuz Bağlıkaya, başkanlık görevini yürüten Başaran Ulusoy’a karşı birleşme kararı almışlardı. İki isim seçimlere birlikte girecek.

ÇEKİLECEĞİM ZAMANI GAYET İYİ BİLİYORUM

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, birliğin genel kurul sürecine ilişkin, "Çekileceğim zamanı gayet iyi biliyorum ama bu camianın parçalanmasına da göz yummayacağım." dedi.

Ulusoy, TÜRSAB üyelerinin “Büyük Ankara Buluşması”nda yaptığı konuşmada, birliğin genel kurul sürecinden geçtiğini söyledi. Bu süreçte karşı karşıya kaldıkları bazı eleştiri ve iddialara yanıt veren Ulusoy, camianın çoğunluğunun talebi halinde “kenarda durmayı bileceğini” ifade etti.

Yaşanan gerginliklere karşın TÜRSAB’ın kavga edilecek yer olmadığını dile getiren Ulusoy, en azından bu süreci sağduyuyla sonlandırmayı amaçladıkları vurguladı.

BEN YORULDUM BUNLAR YORULMADI

Muhalefet için, "20 yıldır buradayım, ben yoruldum, bunlar muhalefetten yorulmadı." diyen Ulusoy, TÜRSAB için çalışmalarına, bir çok projeye imza atmalarına rağmen sürekli olumsuz eleştirilere hedef olduklarını söyledi.

Ulusoy, "Çağrı yapıyorum, toplantılara gelin diyorum. Tankınızla, topunuzla gelin diyorum. Gelen yok ama yazmak, sokakta konuşmak var. Karalamakla elinize ne geçecek bir gün siz de bu koltuklara geleceksiniz." diye konuştu.

Üyelerine genel kurula sahip çıkma çağrısında bulunan Ulusoy, “Çekileceğim zamanı gayet iyi biliyorum ama bu camianın parçalanmasına da göz yummayacağım." ifadelerini kullandı.

Ulusoy, Ankara’da gördüğü desteğin kendisine cesaret verdiğini kaydetti.