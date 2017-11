'Ben yemediğim eti başkasına yedirmem'

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan Tariş İncir Birliği'ni ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ithal edilen etlerle ilgili bir soruya şu cevabı verdi: "Et, Avrupa'dan geliyor. Bizim oradaki kasaplar da Müslüman kasaplardır. Dualarla bu etler kesiliyor. Ben yemediğim bir eti asla başkasına yedirmem. Bu konuda çok samimiyim.

'GARİBAN İNSANLAR DA ET YİYEBİLSİN'

Dar gelirli ve gariban insanlar da et yiyebilsin. Babam yarım kilo et alır, annem onu iki yemek yapardı. Bizim buradaki amacımız kimseyle rekabet etmek falan değil. Benim son ana kadar ağzımdan herhangi bir fiyat çıkmadı. Amacımız dar gelirli insanların et yemesidir. Bu konuda 8 market müracaatta bulundu ama 81 ilde şubesi olan 2 market var. Biz de bu iki markete verdik. Gariban insanların 40-45 liradan et alması bizi rahatsız ediyor.

'ATATÜRK NE DEMİŞ?'

Atatürk ne demiş; 'Köylü milletin efendisidir'. Ben köylünün ve üreten adamın elini öperim. 80 milyon tüketicimiz var. Sağlıklı ve mümkün olduğu kadar kendi bütçelerine göre gıdayı, proteini almak onların da hakkı. Regülasyon sağlanıncaya kadar bonfile fiyatına karışmıyorum. Bunu bir yılda mı sağlarız yoksa fiyatlar normale dönünceye kadar mı bilemiyorum. Üreticilerimize çok önemli desteklerimiz olacak. Et ve Süt Kurumu'nun 23 lira 80 kuruştan üreticiden aldığı eti hemen 25 liraya çıkardık. Piyasada bu zaman zaman 23'e düşüyor. Biz bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bu regülasyonu biz yapacağız. Kasap arkadaşlar da hiç merak etmesin burada onlar da kazanacak."