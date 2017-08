'Ben kefenimi giydim de çıktım.' diyen bir siyasi lider var'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Son dönemde ve içimizdeki hain odaklarının tasfiyesinden sonra ülkemizde hiç olmadığı kadar kararlı ve azimli bir mücadele söz konusu. Allah'ın izniyle bu mücadelemizden ödün vermeden yolumuza devam edecek ve ülkemizi bu kirli tuzakların badiresinden mutlaka kurtaracağız.'' dedi.

Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla balıkçı barınağının temel atma töreni düzenlendi.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, Kapaklılıların yıllardır özlemle beklediği barınağın temelini atmak için toplandıklarını söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda özellikle artan ivmeyle birçok badireyle uğraşmaya devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, ''Bir taraftan terör, diğer taraftan müttefik bildiklerimiz bizimle ilgili iyi olmayan düşüncelerini izhar etmeye başladılar.'' diye konuştu.

Çavuşoğlu, dün İnegöl'de bir şehidi ebediyete uğurladıklarını, akşam Maçka'da, bugün ise Batman'da aynı üzüntünün yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

''Allah'tan rahmet diliyorum. Allah cümlemizi şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Bin yıldır bu toprakları bize vatan yapmak için her dönem canını siper etmekten, onu feda etmekten çekinmeyen kahramanlarımız oldu ancak son dönemde ve içimizdeki hain odaklarının tasfiyesinden sonra ülkemizde hiç olmadığı kadar kararlı ve azimli bir mücadele söz konusu. Allah'ın izniyle bu mücadelemizden ödün vermeden yolumuza devam edecek ve ülkemizi bu kirli tuzakların badiresinden mutlaka kurtaracağız. Her ne olursa olsun bu vatanın birliği, beraberliği, bütünlüğü için, bu coğrafyanın bir medeniyet yolculuğunu sürdürmek için her daim çalışacağız.''

Çavuşoğlu, son 15 yıldan beri AK Parti iktidarlarıyla havada, karada ve denizde vatandaşları hizmetle buluşturmak için çalıştıklarını anlatarak, bu çalışmaların aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Bugüne kadar millete karşı hiç mahcup olmadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları dile getirdi:

''İşte bugün denizde bir balıkçı barınağı, yine denizin üzerinde Osmangazi Köprüsü, yollarımız, savunma sanayimiz, tanklarımız, havada uçan uydularımız, insansız hava araçlarımız. Geldiğimiz nokta çok güzel. Milletimizden aldığımız güçle 15 yıldan bu yana bize sunulan güvenle bu ülkede taş üzerine taş koymaya, milletimizin huzur ve refahını artırmaya gayret sarf ediyoruz.''

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''Ülkem kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım.'' sözünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

''Bu cümle çok şeyi ifade ediyor. Aslında son zamanlarda ve son bir hafta içinde Türkiye'de televizyon ekranlarında, gazete sayfalarında veya yapılan açıklamalardan gördüğünüz üzere 'Milletimiz ve devletimiz kazanacaksa ben kaybetmeye hazırım' düsturunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Türkiye'de maalesef yaşanan olaylar, Türkiye'nin hiç hak etmediği hususlardır.''

Türkiye güçlendikçe birilerinin hazımsızlığının arttığının farkında olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, kendilerini sevenler olduğu kadar sevmeyenlerin de bulunduğunu vurguladı.

- "Ülkemizi belli bir noktaya getirdik"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hep güçlendikçe, yükseldikçe paçalarından tutularak aşağı çekilmek istendiğini, önüne bariyerler çıkarıldığını, prangalarından kurtulmak istedikçe işbirlikçilerin devreye alındığını gördüklerini anlatarak, şunları belirtti:

''Biz hep bunlarla mücadele ederek, milletimizden güç alarak bunları teker teker aşmasını bildik, ülkemizi belli bir noktaya getirdik ama maalesef özellikle son birkaç yıl içinde Gezi süreci ile başlayan ve onu takip eden süreç içinde ülkemizin demokrasisine, siyasetine adeta milletimizin geleceğine ket, pranga vurmak isteyen, milletimize diz çöktürmek isteyen, bu devleti yeniden kapıların önünde dilenen bir ülke durumuna getirmek isteyenlerin olduğunu görüyoruz. Hep birlikte bunlarla mücadele ettik. Son olarak 15 Temmuz'da, özellikle 40 yıllık zaman dilimi içinde dini görünümüyle, din istismarıyla bu milletin gönlünü çalan, bu milleti aldatan bir grup, bu ülkeyi felç etmeye adeta zehrini zerk ederek, bu ülkeyi parçalamaya, bölmeye, teslim etmeye, işgal etmeye kalkıştı.

Çok şükür, başaramadı. Niye başaramadılar? Çünkü 'Ben kefenimi giydim de çıktım.' diyen bir siyasi liderin ortaya çıkışı ile beraber, gövdesini adeta siper ederek havaalanlarına inmesiyle beraber, bütün bu millet elinde bayrak, göğsünü tanklara, tüfeklere, uçaklara siper etti.''

Çavuşoğlu, o günlerin artık geride kaldığını, şimdi bunların cezasının verildiği döneminin yaşandığını söyledi.

- ''Türkiye hepimizin değil mi?''

''Şimdi mahkeme koridorlarına baktığımız zaman hakikaten sahnelenen bir tiyatronun olduğunu görüyoruz.'' diyen Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

''Ama ne yazık ki onlar işini yapıyorlar fakat bu sahnelenen tiyatroları arkalayan, onların diliyle milletimizin kafasını karıştıran, şehitlerimizi alaya alan, şehitlerimizin ve gazilerimizin bu mücadelesini değersizleştirmeye çalışan bir anlayış da görülüyor. Bu anlayışın bir ana muhalefetten kaynaklandığını görmek de hakikaten milletimizi üzüntüye boğuyor.

Türkiye hepimizin değil mi? Muhalefetiyle, bu ülkede yaşayan bütün toplumsal katmanlarıyla nereden olursa olsun, kimden gelirse gelsin, Türkiye'yi hep birlikte güçlü halde tutmak, geleceğe birlikte yürütmek zorunda değil miyiz? Ne oluyor Allah aşkına? Siyasette alt edemediklerini yurt dışına şikayet etmek ne oluyor Allah aşkına? Bu mudur siyaset? Böyle bir şey olabilir mi?''

Çavuşoğlu, konuşmasının sonunda yeni yapılacak balıkçı barınağının hayırlı olmasını diledi.