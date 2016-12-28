Ben Arfa'nın yerine Schöne

F.Bahçe'de teknik direktör Dirk Advocaat'ın transfer listesinin ilk sırasında Ajax'ın orta saha oyuncusu Lasse Schöne yer alıyor. Danimarka Milli Takımı'nda da görev alan ve Kjaer'in de arkadaşı olan Schöne'ün sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması bu transferin uygun bir bonservis bedeliyle bitirme olasılığını da ön plana çıkarıyor.



Sezon başında transfer edilen Lens için “Eğer bir oyuncuyu getiriyorsam, bir sebebim vardır ve ona inanıyorumdur” diyen Advocaat, Danimarkalı oyuncu için de Fenerbahçe orta sahasının aranan kanı olduğunu, asıl mevki 10 numara olan Lassa Schöne'nin ön libero ve sağ kanatta da görev yapabildiği için orta sahada önemli bir eksikliği kapatacağını vurguladı.



Lasse Schöne uzaktan attığı gollerle dikkat çekiyor

Kjaer'in de Danimarkalı futbolcuya sarı-lacivertli ekip hakkında bilgiler verdiği ve hem tesisleriyle hem de taraftarıyla muhteşem bir kulüp olduğunu anlattığı öğrenildi. Advocaat'ın da yakından tanıdığı Danimarkalı oyuncu için orta sahadaki eksikliği gidereceğini yönetime ilettiği ve oyuncuya kadroda görmek istediğini yönetime bildirdiği ifade edildi.