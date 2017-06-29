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Ben Arfa'nın menajerinden açıklama!

Fransa Ligue 1'da Paris Saint-Germain forması giyen ve ismi sık sık Türk kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa hakkında menajeri Eurosport Fransa'ya önemli açıklamalar yaptı.

29 Haziran 2017 Perşembe 01:00
Ben Arfa'nın menajerinden açıklama!

İsmi özellikle geçen sezon başında Fenerbahçe, bu sezon da Fenerbahçe'nin yanı sıra zaman zaman Beşiktaş ve Galatasaray ile de ismi anılan Hatem Ben Arfa hakkında oyuncunun temsilcisi Fransız basınına önemli açıklamalar yaptı.

Eurosport Fransa ofisine açıklamalar yapan Michel Ouazine, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Paris Saint-Germain'de kalmak istediğini açıkladı. PSG ile 1 yıllık daha kontratları olduğunu vurgulayan Ouazine, Fransız kulübünde kalmak istediklerini ve kulüp yönetiminden de kendilerine Ben Arfa'nın takımdan ayrılması yönünde bir talep gelmediğini söyledi. Herhangi bir Türk ekibi ile görüşmediklerini söyleyen menajer, Ben Arfa'nın PSG'de kalmak için sıkı şekilde çalışacağınının altını çizdi.

Geçen sezon PSG forması ile Ligue 1'de 23 maça çıkan Fransız oyuncu, gol atamazken 2 asist yaptı.

Kaynak:Ntvspor

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 01:00
  1. Hatem Ben Arfa
  2. PSG
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