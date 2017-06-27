Ben Arfa için heyecanlandıran açıklama

Fransız basınının sorularını yanıtlayan Nantes Başkanı Waldemar Kita, ilgilendikleri Ben Arfa'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Goal'de yer alan habere göre; Kita, Ben Arfa ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, ''Ben Arfa ile halen ilgileniyoruz fakat o, gelecek sezon Türkiye'de oynayacak'' şeklinde yanıt verdi. Waldemar Kita'nın bu açıklamasının ardından taraftarları büyük bir heyecan sardı.

PSG ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Ben Arfa, geride bıraktığımız sezonda başkent ekibinin formasını tüm kulvarlarda toplam 32 kez terletti ve bu maçların yalnızca 10'unda sahaya ilk 11'de çıktı.