Bem Bir-Sen’den Akit’e ödül

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - Bem Bir-Sen tarafından her yıl düzenlenen İbrahim Keresteci Medya Ödülleri Ankara’da düzenlenen gecede sahiplerini buldu.

Gazetemizi; gücünü halktan alan, darbelere ve vesayetçi anlayışa karşı gösterdiği cesur yayınlarından ötürü ödüle layık gören Bem Bir-Sen yönetimi, ödülünü gazetemiz adına Ankara Haber Müdürümüz İsmail Uğur’a takdim etti.

7 DALDA 107 GAZETECİ ÖDÜL ALDI

Bem Bir-Sen Genel Merkezi tarafından düzenlenen geleneksel İbrahim Keresteci Basın Ödüllerini 7’incisi düzenlenirken, Bem-Bir-Sen’in 23. Kuruluş yıldönümü de kutlandı. 10 Şubat 2010’da vefat eden Bem-Bir-Sen’in merhum Genel Sekreteri İbrahim Keresteci adına verilen basın ödülleri törenini ana temasını 15 Temmuz hain darbe girişimi oluşturdu. Ankara’da düzenlenen geceye Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay, Genel Başkan Yardımcıları Levent Uslu, Medeni Sevinç, Gürkan Alper ve Recayi Karslı ev sahipliği yaparken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy başta olmak üzere birçok milletvekili, STK Temsilcileri, televizyon, gazete, haber ajansı, radyo ve internet portallarının yönetici ve çalışanları iştirak etti. Aralarında gazetemiz Ankara Haber Müdürü İsmail Uğur’un da bulunduğu 107 gazete ve TV çalışanına, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı yapmış oldukları cesur yayınlar nedeniyle ödül verildi.

Bem-Bir-Sen özel ödüllerinin dağıtımıyla başlayan gecede, 15 Temmuz gecesi canlarını ortaya koyarak bacaklarını kaybeden gazi Kahramankazanlı Kahraman Mustafa Zorova, Kahramankazanlı Kahraman Derya Ovacıklı’ya da ödül verilirken, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise Kazan’da şehid ve gazi tüm vatandaşlar adına ödülünü aldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 15 Temmuz gecesi yapmış olduğu çağrılardan dolayı, TÜRK-SAT Genel Müdürü Cenk Şen ise kurumunu savunarak hayatını şehid olarak ödeyen memurlar adına aldı.

“BASIN ÖNEMLİ BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Bem-Bir-Sen Genel Başkan Mürsel Turbay, “Gücünü halktan alan objektif bir anlayışla haber yapmak, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna tarafsız anlatma adına bireylerin bilgi sahibi olmaları noktasında önemli bir misyonu üstlenen basın mensuplarımız, gece gündüz, yaz kış demeden çok zor şartla altında çalışmaktadır. 15 Temmuz’da ülkemiz tarihine geçecek en karanlık günlerden birine daha tanık olduğumuz o kapkara gecede, halkımızın birlik ve beraberlik içinde tepkisini kamuoyuna en iyi şekilde aktaran, darbeye karşı açık milli iradenin gücünü en iyi şekilde yansıtarak örnek bir tavır ortaya koyan, dayanışmanın enerjisini topluma yansıtan siz değerli basın mensuplarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.