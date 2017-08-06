Belözoğlu'ndan Emre Mor sözleri!

İtalyan basınında Inter'in Emre Mor transferini değerlendiren Emre Belözoğlu, genç ismin gelecekte çok büyük bir futbolcu olacağını söyledi.



Emre Belözoğlu, genç ismi Fatih Terim'in ''Türk Messi'' olarak gördüğünü ve bacaklarında sanki bir motor varmış gibi hızlı olduğunu söylerken ''Emre Mor oyunu tek başına değiştirebilecek yetenekte bir oyuncu. Fatih Terim onu ''Türk Messi'' olarak gördü. Bacaklarında motor varmış gibi etkileyici bir hıza sahip. Sürati nedeniyle savunma oyuncuları onu durdurabilmek için büyük efor sarf etmek zorunda kalıyor'' dedi.



Tecrübeli oyuncu Emre Mor'un kollektif futbola uyum sağladığı zaman çok büyük bir futbolcu olacağını da ''Eski teknik direktörü Tuchel'in söylediği gibi Emre'nin kollektif futbol için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu yaptığında da çok büyük bir oyuncu olacak'' sözleriyle dile getirdi.



EMRE MOR'UN MENAJERİNDEN INTER AÇIKLAMASI



Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan geçtiğimiz gün Inter transferiyle ilgili açıklamada bulundu.



Muuzy Özcan, Emre'nin Inter'e transfer olacağını "Inter ile anlaştık. Napoli ile bir görüşmemiz olmadı'' sözleriyole açıkladı.



Salı günü Milano'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor'un Inter ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Inter'in Emre Mor'un transferi için Dortmund'a 10 milyon euro + bonuslar şeklinde bir ödeme yapılacağı kaydedildi.



Borussia Dortmund Emre Mor'u 2016 yılında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'den 9,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. 20 yaşındaki milli oyuncumuz geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasıyla 19 resmi maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.