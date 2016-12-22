Belli olmaya başladı… Tek tek getirildiler

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Fırat Kalkanı harekatında bugün şehit düşen 14 askerin cenazesi Gaziantep'e getirildi. Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'de bulunan ve bugün IŞİD saldırıları ile şehit düşen 14 askerin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yapılacak işlemlerin ardından şehitlerin Sabah saatlerinde memleketlerine gönderilmesi bekleniyor.

BİNBAŞI BÜLENT ALBAYRAK DA ŞEHİT OLDU

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve İlçe Müftüsü Mehmet Yazıcı ile askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için Şirinköy Mahallesi'nde şehidin babası HASAN Albayrak'ın yaşadığı eve geldi.

Acı haberi alınca fenalaşan baba Albayrak'a sağlık ekipleri müdahale etti.

Türk bayrağı asılan eve gelen şehit babasının komşuları, taziyelerini iletti.

Haber verilmesi üzerine şehidin Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan ablası Gamze Göktepe de Gölcük'e ulaştı. Aile, daha sonra Gölcük Belediyesine ait bir araçla şehidin Ankara'daki evine hareket etti.

Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

KIRKLARELİ'NE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

El Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan Komando Astsubay Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştırıldı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Komando Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesine acı haber iletildi.

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, İl Müftüsü İsmail Bayrak ve askeri yetkililer, şehadet haberini vermek için şehit Özüpek'in İstasyon Mahallesi'nde annesinin yaşadığı eve geldi.

Acı haberi alınca baygınlık geçiren anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

Türk bayrağı asılan eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, taziyelerini iletti.

Komando Astsubay Göktan Özüpek'in geçen ay başında evlendiği Ankara'da hemşire olarak görev yapan eşi Merve Özüpek'e de bilgi verildiği öğrenildi.

Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

KONYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ militanları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile Türk askerleri arasında çıkan çatışmada 14 asker şehit olmuş, 33 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerler arasında Uzman Çavuş Burak Boz'un da olduğu belirtildi. Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

BURDURA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz şehit oldu. Burdur'un Karamanlı İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde oturan dedesi Abdullah Avcı ve dayısı Aliihsan Avcı'nın evine gelen Çavdır Kaymakamı, Karamanlı Kaymakam vekili Abdullah Şahin, Belediye Başkan vekili Hüseyin Uğurel ve Piyade Yarbay Deniz Çetinkaya acı haberi şehidin dedesi ve dayısına verdi. Şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi. Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.

FIRAT KALKANI ACISI BURSA'YA DA DÜŞTÜ

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında yaşanan acı olayın ateşi Bursa'ya da düştü. Bursalı Ferhat Demir, dün yaşanan çatışmada şehit oldu. Acı haber ailesine güçlükle verildi.

TSK' dan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı operasyonunda 14 asker şehit olduğu, 6'sının ağır olmak üzere 33 askerin yaralandığı ifade edilirken, şehit ateşi düşen şehirlerden birisi de Bursa oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde oturan Demir'in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Yıldırımlı kardeşimiz Ferhat Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİN OTOPSİ İŞLEMLERİ DÜŞÜYOR

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 14 askerin otopsi işlemleri Gaziantep'te yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün Halep kentine bağlı El-Bab bölgesi yakınlarında şehit düşen 14 askerin naaşları, helikopterle Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna getirildi.

Şehitlerin bir bölümünün otopsi işlemlerinin yapıldığı, diğer bölümünün işlemlerinin de tamamlanmasının ardından tören düzenleneceği ve naaşlarının memleketlerine uğurlanacağı belirtildi.

Bu arada, Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere getirilen 18 askerin tedavisi sürüyor.

ERBAA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ’ın kontrolündeki El Bab'daki çatışmalarda şehit olan 14 askerden biri olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Tokat'ın Erbaa İlçesindeki ailesine ulaştı. Şehit Yalçın'ın 24 gün önce nişanlandığı öğrenildi.

Fırat Kalkanı harekatında, DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda 14 asker şehit düştü. Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

24 GÜN ÖNCE NİŞANLANDI

Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, "Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi" dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.