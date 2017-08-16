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'Belki bir gün sen de Cumhurbaşkanı olursun!'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, ülkedeki yardım kampanyasına çizdiği resimlerle destek olmaya çalışan 10 yaşındaki Afgan sığınmacı Nuri ve ailesini kabul ederek Sırp vatandaşlığı teklif etti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:01
'Belki bir gün sen de Cumhurbaşkanı olursun!'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkedeki bir yardım kampanyasına katılan 10 yaşındaki Afgan sığınmacı Farhud Nuri ile ailesini kabul etti.

Vucic, 7 yaşındaki Sırp Nemanja Damcevic'in tedavisi için başlatılan yardım kampanyasına resim çizerek destek olmak isteyen Krnjaca Sığınmacı Merkezi'nde yaşayan Nuri ve ailesiyle görüştü.

Desteği nedeniyle Nuri ve ailesine Sırp vatandaşlığı teklif eden Vucic, Sırbistan'dan İsviçre'ye gitmeyi hedefleyen aileye, bulundukları ülkenin güvenli olduğunu söyleyerek Sırbistan'da kalma çağrısında bulundu.

Kendisinin de bir sığınmacı oğlu olduğunu anımsatan Vucic, Nuri'ye "Belki bir gün sen de cumhurbaşkanı olursun." dedi.

Çizimlerini "On yaşındaki bir çocuğun hayalleri" adı altında 9 Ağustos'ta satışa çıkaran Nuri, yardım kampanyasından bir arkadaşı sayesinden haberdar olduğunu dile getirerek, "Her zaman yardım eli uzatılması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Vucic, Nuri ve ailesine çeşitli hediyeler takdim ederken, Nuri de kendi çizdiği portresini Vucic'e armağan etti. 

 

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:01
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