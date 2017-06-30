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Belhanda’da resmen Galatasaray’da

Galatasaray’ın yeni transferi Faslı futbolcu Younes Belhanda, kendisini 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

30 Haziran 2017 Cuma 12:58
Belhanda’da resmen Galatasaray’da

Galatasaray, Ukrayna’nın Dinamo Kiev ekibinden transfer ettiği yıldız futbolcu Younes Belhanda için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Futbol Direktörü Cenk Ergün de katıldı.

Özbek: "Belhanda nokta transferlerden biri"

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Bugün çok önemli transferlerimizden biriyle daha imzalıyoruz. Belhanda çok önemli bir futbolcu. Kariyeri de çok önemli. Kendisine hoşgeldin diyorum. Belhanda, Galatasaray’ın eksik olduğu bölgelere nokta transferlerden biri. Önümüzdeki sezon da Galatasaray’ın başarısı için oynayacak. Ben kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Belhanda ise Galatasaray’da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Galatasaray, Türkiye’nin 1 numaralı kulübü. Bu ailenin içerisinde olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Belhanda, Dursun Özbek ile arkasında 2021 yazılı forma ile basın mensuplarına poz verdi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 12:58
  1. Galatasaray
  2. Türkiye
  3. Ukrayna
  4. Kiev
  5. Türk Telekom
  6. Galata
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