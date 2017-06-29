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Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın görüşmelere başladığını borsaya bildirdiği futbolcu Younes Belhanda, yola çıktı.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:26
Belhanda yola çıktı, İstanbul'a geliyor!

Dün Bafetimbi Gomis'i İstanbul'a getiren Galatasaray'da sıra Belhanda'ya geldi. Faslı futbolcu için sarı kırmızılılar, borsaya bildiride bulunmuş ve görüşmelere başlandığını duyurmuştu. 

Yıldız futbolcu Fransa'nın Marsilya kentinden yola çıktı. Belhanda'nın TSİ 16.20'de İstanbul'da olması bekleniyor.

Golcü futbolcu Gomis için sarı kırmızılı taraftarlar, dün havaalanına akın etmişti. Aynı kalabalığın bugün Belhanda için de havaalanında olması bekleniyor. 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:26
  1. Younnes Belhanda
  2. Galatasaray
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