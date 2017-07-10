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Belhanda tepkilere dayanamadı hesabını kapattı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Younes Belhanda taraftarların kendisine gösterdiği 10 numaralı forma tepkilerinin ardından Instagram hesabını kapattı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
Belhanda tepkilere dayanamadı hesabını kapattı

Galatasaray'ın 13 Temmuz'da Östersunds ile oynayacağı maçın futbolcu listesi UEFA'ya teslim edilmiş ve listede 10 numaralı formayı Younes Belhanda'ya verildiği ifade edilmişti.

Hesabını kapattı

Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Faslı yıldıza 10 numaranın Sneijder'e ait olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Gelen tepkilerden bunalan Belhanda'nın Instagram hesabını kapattığı görüldü.

  • Sneijder'in takımda kalacağını ve antrenmanlara çıkacağını açıklamasının ardından sosyal medyada Belhanda'nın 21 numaralı giyeceğini gösteren formalar ortaya çıktı.
Sosyal medyada çıkan fotoğrafa göre Belhanda yeni sezonda 21 numaralı formayı giyecek
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
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