Belhanda tepkilere dayanamadı hesabını kapattı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Younes Belhanda taraftarların kendisine gösterdiği 10 numaralı forma tepkilerinin ardından Instagram hesabını kapattı.10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:48
Galatasaray'ın 13 Temmuz'da Östersunds ile oynayacağı maçın futbolcu listesi UEFA'ya teslim edilmiş ve listede 10 numaralı formayı Younes Belhanda'ya verildiği ifade edilmişti.
Hesabını kapattı
Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Faslı yıldıza 10 numaranın Sneijder'e ait olduğu yönünde eleştirilerde bulundu. Gelen tepkilerden bunalan Belhanda'nın Instagram hesabını kapattığı görüldü.
- Sneijder'in takımda kalacağını ve antrenmanlara çıkacağını açıklamasının ardından sosyal medyada Belhanda'nın 21 numaralı giyeceğini gösteren formalar ortaya çıktı.