Belhanda, Wesley Sneijder’i çabuk unutturdu
Wesley Sneijder’in yerine transfer edilen Aslan’ın yeni 10 numarası Belhanda, Gençlerbirliği karşısındaki 2 asisti ve oyuna katkısıyla yıldızlaştı.05 Kasım 2017 Pazar 13:50
Galatasaray’da Sneijder’in yerine transfer edilen Belhanda, ligde uzun süre geçmesine rağmen tartışmaların odağındaki isim olmuştu. Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Belhanda, Trabzonspor maçında forma giyememişti. Galatasaray ise Trabzon deplasmanında kaleye gidemeyince Cezayirli oyuncunun değeri anlaşıldı. Gençlerbirliği maçıyla tekrar formasına kavuşan yıldız futbolcu, sazı eline aldı. Maçta 2 asist yapan Belhanda, ligdeki asist sayısını 5’e çıkardı ve Osmanlıspor’dan Serdar ile birlikte en çok gol pası veren oyuncu konumunda.
PARMAK ISIRTAN PERFORMANS
Belhanda, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla parmak ısırttı. Faslı futbolcu sahadaki; en çok adam geçen (4), en çok isabetli orta yapan (3), en çok faul alan (5), en çok ikili mücadele kazanan (10) ve en çok anahtar pas atan isim olmayı başardı