Belhanda Nice'e 'Beni geri alın' diye haber gönderdi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda'nın eski takımı Nice'e haber gönderdiği ortaya çıktı.26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:01
Sneijder'in yerini bir türlü dolduramayan Faslı yıldız, Nice’e haber yolladı.
Galatasaray'ın yeni transferleri kaçmak için yer arıyor! Bafetimbi Gomis'i Marsilya'nın geri istediği iddiası sıcaklığını korurken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.
BFMTV'de yer alan iddiaya göre geçen sezon Nice'de forma giyen Younes Belhanda eski takımının yöneticilerini arayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendileri ile beraber olmak istediğini söyledi.
Kaynak:Fotomaç