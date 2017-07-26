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Belhanda Nice'e 'Beni geri alın' diye haber gönderdi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Belhanda'nın eski takımı Nice'e haber gönderdiği ortaya çıktı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:01
Belhanda Nice'e 'Beni geri alın' diye haber gönderdi

Sneijder'in yerini bir türlü dolduramayan Faslı yıldız, Nice’e haber yolladı.

Galatasaray'ın yeni transferleri kaçmak için yer arıyor! Bafetimbi Gomis'i Marsilya'nın geri istediği iddiası sıcaklığını korurken Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi.

BFMTV'de yer alan iddiaya göre geçen sezon Nice'de forma giyen Younes Belhanda eski takımının yöneticilerini arayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendileri ile beraber olmak istediğini söyledi.

Kaynak:Fotomaç

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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