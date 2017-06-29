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Belhanda İstanbul'a geliyor

Galatasaray’ın yeni transferi Faslı futbolcu Younes Belhanda, İstanbul’a yola çıktı. Yıldız futbolcunun 16.20’de İstanbul’da olması bekleniyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 12:22
Belhanda İstanbul'a geliyor

Galatasaray’ın yeni transferi Younes Belhanda, İstanbul’a doğru yola çıktı. Belhanda’nın kulübü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP’a bildirmişti. Yıldız futbolcunun bugün saat 16.20’de Atatürk Havaalanı’nda olması bekleniyor. Belhanda, Galatasaray ile son görüşmeleri yapıp, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 12:22
  1. İstanbul
  2. Galatasaray
  3. Atatürk
  4. Ukrayna
  5. Kiev
  6. Galata
  7. Fas
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