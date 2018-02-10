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Belhanda için bomba iddia! 'Beni Beşiktaş'a götür'

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Belhanda transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 13:07
Belhanda için bomba iddia! 'Beni Beşiktaş'a götür'

FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş, Galatasaray'ın Belhanda transferiyle ilgili bomba bir açıklama yaptı. Yeşilbaş "Belhanda'yı ben zamanında Galatasaray'a getirebilirim demiştim, 5-6 milyon euroya bu transferi bitirebilirim demiştim. Ben 5 milyona anlaşmıştım iyi bir pazarlıkla bu fiyata inilecekti" dedi.

İşte FIFA menajeri Ayhan Yeşilbaş'ın açıklamaları: 

Galatasaray daha sonra bu transfer 8 milyon Euro'ya bitirdi ben ise 5'e getirebileceğimi söylemiştim. Aradaki 3 milyonluk farkın ne olduğunu bilmiyorum, menajere verildi mi bilemem. Şimdi Galatasaray 8 milyon Euro ödedi, gazetenin haberine göre ayrıca 1.5 milyon euro menajer komisyonu ödenmiş gözüküyor. 9.5 milyon euroya mal oldu. Ben Belhanda için teklifimi Levent Nazifoğlu'na yapmıştım, bana herhangi bir cevap gelmedi bir 10 gün sonra 5 milyon dolara anlaştığım Belhanda 9.5 milyon euroya Galatasaray'a geldi.

'Beni Beşiktaş'a götür'

Belhanda Galatasarayla anlaşırken bana haber gönderip beni Beşiktaş'a götür diye mesaj gönderdi bunu da Belhanda'ya yakıştıramadım" dedi. Brezilya pazarına hâkim olan Yeşilbaş, "Vagner Love, bence Beşiktaş'a çok faydalı olacaktır. Doria Malatyaspor'a çok faydalı olacaktır. Robinho, transferi Sivasspor için çok iyi oldu ben hem genç oyunculara hem de takıma çok şey katacağına inanıyorum.

Galatasaray'ın yaz transferi döneminde Dinamo Kiev'den kadrosuna dahil ettiği; 27 yaşındaki Faslı oyuncu Sarı Kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta; 2 gol, 8 asist kaydetti. 

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 13:07
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