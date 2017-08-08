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Belgrad'da beklenmedik görüşme!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

08 Ağustos 2017 Salı 08:00
Belgrad'da beklenmedik görüşme!

Başkent Belgrad'daki görüşmenin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Türkiye ve Sırbistan'ın güvenlik meselelerinin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Vucic'in, iki ülkenin de büyüyen terör tehdidi ve sığınmacı kriziyle mücadele ettiğine dikkati çektiği belirtilen açıklamada, Vucic ile Fidan'ın, sığınmacı rotası üzerindeki Sırbistan ve Türkiye arasında bu tarz görüşmeler yapılmasının ikili ilişkileri güçlendirdiği kanaatinde oldukları bildirildi.

VUCİC'TEN ERDOĞAN İSTEĞİ

Vucic'in Fidan'dan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Sırbistan'a davet ettiği mesajını bizzat iletmesi ricasında bulunduğu ifade edildi.

Görüşmeye, Sırbistan Güvenlik ve Enformasyon Ajansı (BIA) Müdürü Bratislav Gasic de katıldı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 08:00
  1. Türkiye
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  3. Hakan Fidan
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