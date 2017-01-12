Belgrad'da 1500 Mültecinin Soğukla Mücadelesi

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Aşırı soğuklar nedeniyle en az dört göçmenin yaşamını yitirdiği açıklandı. Bulgaristan’da iki Iraklı ve bir Somalili ile Yunanistan’da bir Afgan göçmenin donarak can verdiği öğrenildi.

Batı Avrupa ülkelerine sığınma umuduyla yola çıkıp Balkan ülkelerinde mahsur kalan binlerce kişi mülteci kamplarına yerleştirildi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, çeşitli nedenlerden dolayı kamplara yerleşmeyen bin kadar göçmen atıl fabrikalarda, -20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor

Yunan adalarındaki göçmenlerle ilgili bilgi veren BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Adrian Edward durumun endişe verici olduğunu söylüyor:

“Özellikle Sisam, Sakız Adası ve Midilli’deki durum kaygı verici. Sisam adasında, aralarında küçük çocukların ve yardıma muhtaçların da olduğu, yaklaşık 700 kişi ısı sistemi olmayan çadırlarda barınıyor.”

Midilli adasında Karatepe Göçmen Kampı’ndaki konteynerlere yerleşen göçmenler, Moria Kampı’nda çadırda kalanlara göre nispeten daha şanslı.

Sadece Midilli’de 5 bin 500 göçmen sığınma başvurularının sonucunu bekliyor