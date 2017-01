Belgeli işçi çalıştıran işverene teşvik var

Mesleki yeterlilik belgesi (MYB) bir çalışanın yaptığı mesleğin temel gereklerini karşıladığını ve bu konuda eğitim aldığını gösterir bir belgedir. Mesleki yeterlilik belgesi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde çalışanlar için zorunluluk. Ancak henüz tüm meslekler için zorunluluk devreye girmedi. Şu an için 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu var. Bu meslekler sıvacı, kalıpçı, inşaat boyacısı, betoncu, ahşap kalıpçı gibi daha çok inşaat sektöründeki meslekler.



8 meslek daha



Bu mesleklerdeki çalışanlar için MYB zorunluluğu 25 Mayıs 2016'da başladı. Ancak zorunluluğa ilişkin idari para cezalarının uygulanması konusunda Bakanlık işçi ve işverenlere süre tanıdı. Yeni yılla birlikte zorunluluk konusunda çok daha sıkı bir denetim söz konusu olacak. 24 Mart'tan itibaren ise 8 meslekte daha MYB zorunluluğu devreye girecek. Asansör bakım ve onarımcısı, CNC programcısı ve metal sac işlemecisi mesleklerinde MYB zorunluluğu martta başlayacak. İlgili tebliğler yayımlandıktan sonra 12 aylık bir geçiş süreci söz konusu oluyor. Bu süre içerisinde işçilerin ve işverenlerin MYB alması bekleniyor.



BELGE VE SINAV ÜCRETİ



Tebliğ kapsamında yer alan mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017'ye kadar belge masrafıyla sınav ücretinin tamamı, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Yani işverenler bu kişileri mesleki yeterlilik belgesi almaya yönlendirdiklerinde işçinin cebinden herhangi bir para çıkmadan mesleki yeterlilik belgesi alması sağlanacak.



Her bir işçi için 527 TL ceza



Mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçi çalıştırılması halinde işverene her bir işçi için 527 TL idari para cezası uygulanacak. Örneğin işveren 40 sıvacıyı mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırırsa 20 bin TL'nin üzerinde idari para cezası ödemek zorunda kalacak.



İşçi tazminatıyla birlikte çıkartılabilir



Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, 25 Mayıs 2016 tarihinden sonra tebliğde yer alan mesleklerde istihdam edilen kişilerin mesleki yeterlilik belgesi olmadan çalıştırılması halinde işverene idari para cezası uygulanacak. Eğer işçinin mesleki yeterlilik belgesi bulunmuyorsa işveren bu işçiyi geçerli nedenle, yani kıdem tazminatı ödeyerek işten çıkartabilir. Ancak işçi bu işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışmamışsa bu durumda kıdem tazminatını da alamayacaktır. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmaması nedeniyle işten çıkartılan işçi işe iade davası açsa bile bu davayı kazanamayacak ve işine geri dönemeyecektir.



54 aya kadar destek



Mesleki yeterlilik belgesi olan işçiyi çalıştıran ve 6111 sayılı Kanun uyarınca sağlanan sigorta prim teşvikinden faydalanma koşullarını sağlamış bir işveren, belgeli işçi çalıştırdığı için 54 aya kadar teşvikten yararlanabilecekler. Bu sayede yeterlilik belgesi işverene de maliyet avantajı sağlıyor.



Acele edip işlemi tamamlayın!



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2016'nın sonuna kadar işverenlere ve çalışanlara süre tanımış ve idari para cezası uygulamamıştı. Yeni yılla beraber herhangi bir uzatma yapılmadığı için cezalar uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle işçi ve işverenlerin bir an önce gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.