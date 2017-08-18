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Belen ile Dereköy arasına yeni yol

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde yeni imar yolları açarken, mevcut yollarında modernizasyonunu gerçekleştiriyor. Ekipler, Belen-Dereköy arasındaki eski yolu daha kullanışlı hale getirdi.

18 Ağustos 2017 Cuma 17:59
Belen ile Dereköy arasına yeni yol

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde olduğu gibi kırsalda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muhtarlar ve köyde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara her gün bir yenisi daha ekleniyor. Ekipler son olarak Belen ile Dereköy arasındaki yolun modernizasyonunu da gerçekleştirdi. Dar olan yol önce genişletildi üstünden de üzerine malzeme dökülerek vatandaşların araç ve traktörleri ile rahat ulaşım imkanını sağladı. İki köyün muhtarı ve köyde yaşayan vatandaşlar yapılan çalışma dolayısıyla teşekkür etti. Ekipler, yol öncesi alt malzeme serimi sonrası yolda düzenlemeye gideceklerini belirtti.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 17:59
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