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Belediyespor ve Yalova Group iş birliği sürüyor

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Yalova Belediyespor, ana sponsorluk için Yalova Group’la olan işbirliğini bir yıl daha uzattı. Yalova ekibinin Başkanı Resul Kocaağa ve Yalova Group Yönetim Kurulu Başkanı Orbay Tuna, 1 yıllık yeni anlaşmanın altına imzalarını attı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:43
Belediyespor ve Yalova Group iş birliği sürüyor

Yalova Belediyespor Başkanı Resul Kocaağa, ”Yalova Group ailesine teşekkür ediyoruz. 3 yıldız sponsorluğumuzu üstleniyor. Bu yılda bizimle birlikte yürüyecekler. Geçen sezon iyi bir birlikteliği geride bıraktık. Sezon sonunda elde edilen başarıda verdikleri desteklerden ötürü payları büyük. Bu sezon için de masaya oturduk ve anlaştık. Yalova’yı başarıdan başarıya taşımak için imzaları attık. Sponsorluk anlaşmasının hem camiamıza hem kendilerine hem de basketbol ailesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Öte yandan Yalova Group Belediyespor’un Amerikalı oyuncuları, Yalova’ya geldi. Georgetown Üniversitesi’nde birlikte oynayan Mikael Hopkins ve Markel Starks, sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.

Türkiye’de İstanbul DSİ ve Samsun BŞB Anakent formalarını terleten, dört numara oynayabilen Mikael Hopkins, Yalova Group Belediyespor’da pota altını domine edecek oyuncu olacak. İlk kez Türkiye’de forma giyecek olan Markel Starks ise geçen sezonu Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Koroivos Amaliadas’ta tamamladı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:43
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Amerika
  4. Samsun
  5. Star
  6. DSİ
  7. Yunanistan
  8. Yalova
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