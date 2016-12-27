Belediyenin skandalını öğretmenler ortaya çıkardı

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi Kadıköy'deki ilköğretim okullarındaki öğrencilere deprem çantası dağıttı; ancak kaş yapayım derken göz çıkardı!



Deprem çantasının içine yiyecekler de koyan belediye, büyük bir ihmale imza atarak çantaya koyduğu yiyeceklerin son tüketim tarihlerini gözden kaçırdı! Durumu fark eden veliler ve öğretmenler, belediyenin ilköğretim çağındaki öğrencilere karşı gösterdiği bu vurdumduymaz ve hassasiyetsiz duruma karşı belediyeye tepki göstererek konu hakkında şikayetçi oldular.



Kadıköy Belediyesi'nin 'Afet ve İlk Yardım Etkinliği' kapsamında ilçe okullarında dağıtımını yaptığı ilk yardım çantalarındaki yiyeceklerin tarihi geçmiş çıktı. Yaşanan yardım skandalında öğrencilerin zehirlenmesinin önüne duyarlı öğretmen ve veliler geçti.



Kadıköy Belediyesi'nin ilçede bulunan ilk ve oraokullardaki öğrencilere dağıttığı afet ve ilk yardım çantasına koyduğu yiyeceklerin tarihi 6 ay önce geçmiş çıktı. 20.12.2016 tarihinde dağıtımı yapılan ilk yardım çantalarındaki en son kullanma tarihi en yeni ürünlerde bile 09.12.2016 tarihe ait çıktı. Skandal imza atan Kadıköy Belediyesi'nin yardımları sonrası tarihi geçmiş yiyecek ve içecekleri fark eden öğretmen ve veliler öğrencilerin zehirlenmesinin önüne geçti. Kadıköy Belediyesi'nin tarihi geçmiş ürünleri yardım adı altında dağıttığı okullardan Cenap Şahabettin İlköğretim Okulu da konuyla ilgili olarak bir yazı yazarak Kadıköy Millî Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu.



İşte o yazı:







