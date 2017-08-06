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Belediyenin kapısına 'Rüşvet alan da veren de melundur' yazıldı

Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç' belediye binasının kapasına "Rüşvet alan da veren de melundur" yazdırdı. Gülenç "O yazıyı oraya yazdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın" dedi.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:06
Belediyenin kapısına 'Rüşvet alan da veren de melundur' yazıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç'in rüşvet ve yolsuzlukla  mücadele başlattı. Göreve geldiğinden bu yana rüşvet ve yolsuzlukla ciddi şekilde  mücadele ettiğini söyleyen Gülenç,  belediye binasının kapasına "Rüşvet alan da veren de melundur" yazdırdı.Yazıyı görenler şaşırken Gülenç,  şunları kaydetti: "O yazıyı oraya yazdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın.  Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam. Bunu herkesin  bilmesi lazım. Bu yolda zaman zaman yanlış yapan insanlar olabiliyor. Artık bir  devir kapandı, yeni bir devir açılıyor. Dolayısıyla herkesin yoğurt yiyişi  farklıdır. Biz yoğurdumuzu böyle yiyoruz. Hiç kimseye böyle bir fırsat  vermeyeceğiz. Yani zamanla bazı şeyler ortaya çıkabilir. Bunların önlemini  şimdiden almış oluyoruz."


 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:06
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