Belediyenin kapısına bakın ne yazıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince, binalarının giriş kapısına "Rüşvet alan da veren de melundur" yazıldı.







Bismil Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç'in rüşvet ve yolsuzlukla mücadele etmek için başlattığı çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Gülenç'in talimatıyla belediye binasının giriş kapısına rüşvet alan da veren de melundur Hadis-i Şerif'i yazıldı. Gülenç, göreve geldiğinden bu yana rüşvet ve yolsuzlukla ciddi şekilde mücadele ettiğini söyledi. Hak ve hukuk çerçevesinde millete hizmet edeceklerini belirten Gülenç, şunları kaydetti: "O yazıyı oraya yazdık ki bundan sonra herkes adımını doğru atsın. Kesinlikle yanlış yapan babamın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmam. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bu yolda zaman zaman yanlış yapan insanlar olabiliyor. Artık bir devir kapandı, yeni bir devir açılıyor. Dolayısıyla herkesin yoğurt yiyişi farklıdır. Biz yoğurdumuzu böyle yiyoruz. Hiç kimseye böyle bir fırsat vermeyeceğiz. Yani zamanla bazı şeyler ortaya çıkabilir. Bunların önlemini şimdiden almış oluyoruz.





