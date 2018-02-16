Türkiye'de bir ilk...Belediyeler ile ilgili çok önemli değişiklik!

Yerel yönetimlerin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum açısından benzer biçimde düzenleneceği öğrenildi.

BELEDİYELERE DE 'BAŞKANLIK' MODELİ

Uyum düzenlemeleri konusunda görüş ayrılıkları yok denecek kadar az. Muhtarlık seçimi için de 18 yaş sınırının uygulanmasından, “ana muhalefet” partisi ifadesinin yasalardan ayıklanarak bunun yerine “1. parti, 2. parti, 3. parti” ifadesinin kullanılmasına kadar birçok düzenlemede uzlaşma sağlanmış durumda. Liderlere sunulacak pakette yer alması düşünülen önemli bir düzenleme daha var.

Yerel yönetimlerin de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum açısından benzer biçimde düzenlenmesi. Mevcut sistemde belediye başkanları, belediye meclisinin de başkanı. Düşünülen sistemde ise belediye başkanının belediye meclisinde yer almaması, belediye meclisinin ayrı bir başkanının olması düşünülüyor. Güçlerin ayrıştırılarak, dengeli bir sistemin oluşturulması temel düşünce.