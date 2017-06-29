Belediye'den SP hastasına yardım eli

Pamukkale Belediyesi, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olurken, doğuştan SP (Serebral Palsi) rahatsızlığı bulunan 20 yaşındaki gencin nefes almasında yardımcı oldu, hasta yatağı hediye etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, doğuştan hastalığı bulunan 20 yaşındaki Yasin Çırak’ı, beraberindeki heyetle ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürlesin’in yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Çelebioğlu, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Nalcı da hazır bulundu. Başkan Gürlesin, ziyarette aile sohbet etti, hasta olan Yasin Çırak ile ilgilendi, durumuna ilişkin ailesinden bilgi aldı.

Başkan Gürlesin’e pazar esnafı ziyareti esnasında ulaşan Yasin Çırak’ın annesi Rukiye Çırak, oğlunun sağlık durumunu anlattı. Anne Çırak, Belediye’nin Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurusunu yapmasının ardından, detaylı incelemeyi yapan belediye ekipleri raporu sonrasında gerekli desteğin sağlandığını belirtti.

Destekler için Başkan Gürlesin’e teşekkür eden Rukiye Çırak, “Oğlumuzu hastaneye getirip götürmek için arka koltuklarını çıkartıp ambulans haline getirdiğimiz arabamızı satmak zorunda kalacaktık. Belediye sayesinde hasta yatağı ve oğlumuzun yaşamını devam ettiren cihaz işini hallettik. Başkan ve belediyenin desteklerinden sonra rahatladık” dedi.

Kısa bir konuşma yapan baba Salim Çırak ise, “Bu hastaların Allah’ın bir emaneti olduğu, bunlara bakılması gerektiğini diğer vatandaşlarımızda öğrendi. Allah hepinizden razı olsun. İlgilenmeniz bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Mahallede ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere çağrıda bulunan Başkan Gürlesin, devletin artık güçlü olduğunu ve vatandaşına bakabilecek güçte olduğunu söyledi.Her zaman vatandaşın yanında olma zorunluluklarının bulunduğunu belirten Gürlesin, “Oğlumuz Yasin doğuştan Serebral Palsi ve son dönemde biraz daha rahatsızlığı artmış. Annesiyle biz bir pazaryerinde karşılaşmıştık. Bizden bir yatak talebi olmuştu. Bu konuda hemen başvuru değerlendirildi, inceleme yapıldı ve uygun görüldü. Biz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak istiyoruz. Biz belediye olarak bu konuda hassasız, insanlarımızın sıkıntılarına derman olmak, onları evlerinde de ziyaret ederek sıkıntılarının azaltılmasına yönelik bütün imkânları seferber etmek istiyoruz. Çırak ailemize yatak verdik ama yatak dışında başka bu ailemize daha neler verebiliriz onu da konuştuk. Sosyal marketten sosyal kartımızı bağlayacağız ilave maaş bağlanması ile hemen görüşmelerimizi yapıp bir engel durumu söz konusu değilse bir önce onu da bağlatıp ailemizin daha da rahatlatılması yönünde girişimlerimizi yaptık” ifadelerini kullandı.