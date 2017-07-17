Belediyeden şehir içi darbe turu
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 400 araçlık konvoy, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla şehir turu gerçekleştirdi.17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:42
Kamyon, otobüs ve iş makinelerinden oluşan konvoy, belediyenin Güvercinlik Tesisleri’nden hareket etti.
Araçlara, Türk bayraklarının yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar ve çeşitli pankartlar asıldı.
Konvoy, şehrin birçok noktasından geçerek Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı’nda etkinliği tamamlayacak.