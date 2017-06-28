Belediyeden önemli çağrı

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi’nde de sıcak hava koşullarına karşı önlem alan belediye yetkilileri, barınakta bulunan sokak hayvanlarının dışarıda kalanlara göre koşullarının iyi olduğunu, dışarıda kalan can dostları için ise vatandaşların da duyarlı olması gerektiğini bildirdi.

Barınakta bulunan köpek kulübelerini ve tel alanların içerisini suyla serinleten barınak çalışanları, sıcaklığın en yüksek olduğu saatlerde hayvanların suyla daha fazla temas ederek serinlemesini sağlıyor.

Öte yandan Eskişehir’de sıcak havanın etkisini giderek artırması bekleniyor. Hal böyle olunca da sokak hayvanlarının su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri hayati önem taşıyor.