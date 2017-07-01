Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belediyeden kilitli parke ve blordür çalışması

Sungurlu Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde kilitli parke ve bordür çalışmaları başladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:25
Belediyeden kilitli parke ve blordür çalışması

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, yaz aylarında ilçenin dört bir köşesini şantiye haline getirdiklerini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalarda uzun yıllardır el değmeyen mahallelerimize girdik, çivi dahi çakılmayan sokaklarımızda çalışmalar başlattık. Biz önce insan dedik, halkımızın huzuru ve ferahı için vermiş olduğumuz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bahçelievler mahallesinde başlatmış olduğumuz çalışmalar sonucunda 4 bin metre bordür ve 25 bin metrekare parke taşı döşeyerek halkımızın özellikle kış aylarında yaşamış olduğu sıkıntıyı çözeceğiz. Bunun yanı sıra gurbet sokakta alt yapı çalışmalarını tamamlayarak yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. " dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:25
  1. Bahçelievler
  2. Çal
  3. Ab
  4. Sungurlu
  5. Abdulkadir Şahin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde kırıldı!
    1. Türkiye'de sıcaklık rekoru o ilde..
    2. İstanbul polisi Alman ajanı arıyor!..
    3. Musul'un geleceği ne olacak? iktidar..
    4. Sungurlu’da buğday ekili tarla yandı
    5. Gazze'deki elektrik krizi İsrail..
    6. Onun ölümü bir devrin kapısını kapadı...
    7. Motor sürücülerine polis denetimi
    8. Hatay’da trafik kazası: 1 yaralı
    9. Mısır: Libya'ya müdahale etme hakkımız..
    10. Körfez'in sırt çevirdiği Katar'a..
    11. Rejim güçleri Türkmendağını vuruyor
    12. DEAŞ, Suriye-Irak sınırına saldırmaya..
    13. 6 ayda 5 bin 381 sivil öldü
    14. Sungurlu’da trafik kazası: 1 yaralı
    15. Salgın yayılıyor.. Son iki ayda bin..
    16. Mersin polisinden kaçak sigara..
    17. Kum yığınının altında kalan çocuk can..
    18. Nusaybin’de trafik kazası: 3 yaralı
    19. Atiker Konyasporlu futbolcu,..
    20. Sungurlu kavruluyor
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    CHP'li araştırma şirketinden Kılıçdaroğlu'na uyarı!
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Hamza Tümeni lideri genel komutanlığa getirildi
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...
    Mide bulandıran olay! Eşini dövüp dışkı...