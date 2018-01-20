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Kayseri Belediyesi'nden kaydırmaz halı önlemi

Kayseri Belediyesi, şehirde etkili olan kar yağışı nedeniyle en işlek cadde ve sokaklara kaydırmaz halı serdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:39
Kayseri Belediyesi'nden kaydırmaz halı önlemi

Kayseri’de etkili olan soğuk hava ile birlikte hava sıcaklığı zaman zaman eksi 15 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte caddelerde olduğu gibi kaldırımlarda da buzlanmalar oluştu. 

VİDALARLA MONTE EDİLDİ

Buzlanmayla nedeniyle insanların güçlükle yürüdüğü yollara Kayseri Büyükşehir Belediyesi kaydırmaz halılar serdi. Yayaların kaymaması ve rahat yürümesi yerleştirilen kaydırmaz halılar kentin en işlek kaldırımlarına vidalarla yere monte edildi.

HALILAR KIŞ SÜRESİNCE DURACAK

1 metre 20 santim eninde, özellikle Melikgazi ilçesinde alışveriş merkezlerinin ve banka şubelerinin ağırlıkta olduğu Cumhuriyet ve Kiçikapu mahallesindeki Millet, Bankalar, Kazancılar caddelerinde 5 kilometre uzunluğunu bulan özel kaydırmaz halılar, kış süresince kaldırımlara serili duracak.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:39
  1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  2. kaydırmaz halı
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