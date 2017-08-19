Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Belediyeden geleneksel rezillik!

Kastamonu’da geleneksel festival yarışları, bu yıl büyük bir çılgınlığa dönüştü. Birbiriyle yarışan belediyeler, vereceği konserler ve etkinliklerle adeta ecdadın kemiklerini sızlattı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:28
Belediyeden geleneksel rezillik!
Evliyalar şehri Kastamonu’da gerçekleştirilen festivale, bu yıl birçok ünlü sanatçı katılarak Şeyh Şabani Veli Hazretleri huzurunda şarkı söyleyecek. 3 yıldır şehit haberleri nedeniyle düzenlenmeyen konserlere, bu yıl Aleyna Tilki de davet edildi. Güzellik yarışmasından defileye kadar düşünülen ve hummalı bir çalışma yürüten belediyeler, dinimizin yasak kıldığı ne varsa bu yıl yapmayı amaçlıyor.

Kastamonu Taşköprü Belediyesi, 2014 yılında yaşanan Soma maden faciası ve akabinde üzücü şehit haberleri nedeniyle 3 yıldır düzenlenmeyen ‘Kültür ve Sarımsak Festivali’ni bu yıl dolu dolu gerçekleştirileceğinin duyurusunu günler öncesinden yaptı. 17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler arasında ‘Geleneksel Güzellik Yarışması’ da yer alırken, yarışma bugün düzenlenecek. 31.si gerçekleşecek olan festivale, birçok ünlü sanatçı katılarak Şeyh Şabani Veli Hz.leri huzurunda şarkı söyleyecek.

KURT, TİLKİ’Yİ DAVET ETTİ

Kastamonu Valiliği ise, ‘Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılâbının 92. Yılı Kutlamaları’ çerçevesinde 23-30 Ağustos tarihleri arasında etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler çerçevesinde şehit Şerife Bacı anıtına çelenk bırakılacak. Ardından ise, ‘Geçmişten Günümüze Esintiler’ adı altında defile düzenlenecek. Diğer yandan Bozkurt Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü ‘Bayram Konseri’ düzenlemeye hazırlanıyor. Hummalı bir çalışma yürüten belediye, Aleyna Tilki’yi davet etti. Bozkurt Belediye Başkanı A. Bozkurt Ekeş, düzenlenen bayram konserine tüm halkı davet etti ve “Siz her şeyin en iyisine layıksınız” diyerek, vatandaşları motive etmeyi amaçlayan bir broşür hazırlattı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 08:28
  1. Atatürk
  2. Bozkurt
  3. Kastamonu
  4. Kurban Bayramı
  5. Güzellik Yarışması
  6. Taşköprü
  • MuhammedMuhammed1 sa önce
    Şapka ve kıyafet İnkılabı hiç bir millete yapılmayıpama bu yüce ve necib millete yapılan bir zulümdür bunun neyini kutluyorlar ALLAH aşkına. Müslümanlığın alameti olan Peygamberimizin sarığını silah zoruyla veölüm tehdidiyle kaldırıp yerine alimler tarafından kafirlik alameti olan şapkayı getirdiler ALLAH hın ve peygamber(asm)ın emrettiği tesettürü(çarşafı)kaldırtıp kızlarımızın her yerini açtırıp hemde utanmadan güzellik yarışmasına sokup osmanlının kızını soyduk diye sevinenkafirlere kadeh kaldırttılar.Şu anda her ne kadar tesettürsüz kardeşlerimiz varsa ki(ALLAH tesettürü nasib eylesin)hepsinin günahına bu zalimler ortak.Bu durumu ancak ebedi cehennem paklar ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM.
  • Abdullah Haşimi Abdullah Haşimi 1 sa önce
    Kesinlikle bu festival işleri bir an evvel yasaklanmalıdır. Zaten kelimeye bakarsanız batıdan geldiği belli, fuhşiyat ve münkeratın meşrulaştırıldığı şer meclisler bunlar, şeytanın mecrası tuzaklar sadece, bu tür amellerden asla hayır çıkmaz.
  • Kenan KarabulutKenan Karabulut1 sa önce
     Ülkemizin 4 yanı tarih dolu orada olma burada olma bu insanlar nasıl eğlenecek. Farklı görüşlere saygı gösterin. HErgün Mehteran da Tilki de dinlenmez biz çok kültürlü bir milletiz. Bırakın isteyen istediğini dinlesin ( Daha Tilki yi hiç dinlemedim). Tarihimizin şanlarla ve anılarla dolu olduğunu düşünürseniz onları anmaktan dolayı hiç hareket edemeyiz. AB Bakanlığımızın 2017 sloganı "Welcome To Young People Country", siz böyle yaparsanız bu sloganı "Welcome to Second Iran"diye değiştirecekler. Gazetenizi yıllardır vazgeçmeden günlük okuyorum ilk kez bir yorum yazıyorum. Bu haberin gereksiz Aşırı bir düşünce olduğunu düşündüğüm için yazdım. Sizden Biraz Empati istiyorum
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Bu bir rezalet... ancak diğer belediyeler ilahi okutuyorda ne oluyor. Zurna gibi daracık pantolonu giyip hayaları dışarı çıkmış gibi duran SANATCI lar çokmu iyi. Domatesten bibere her sebze meyvenin festivali bahane edilerek cep doldurma kılıfları bunlar. Birileri M.Kemali diğerleri İslami ve değerlerini KILIF olarak kullanıyor. Hepsi aynı, tuz kokuyor metal yorulmadı, çürüdü. Reisim acil belediyelere denetim, değiştirmek çözüm değil . Tamamen köy kasaba üyelerinden toplanacakDÜRÜST, İDEALİST ğenç ve işci emeklilerden denetimciler seçip büyükşehirler veilçelerinegönderip onlardan izin almadan KİMSEYE ÖDEME YAPILMAMASI sağlanmalı.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    Belediyelerin görevi acaba, toplumu dönüştürmek,halkı batı hayranı yapmak mıdır? Belediyeler halkı memnun edeceklerse ilk önce şehrin kaldırımlarını halka açsınlar. Bulunduğum şehrin, merkezinde vatandaş 150 cm lik kaldırıma çiçek saksıları yerleştirmiş.Yayalara 20 cm yer kalmış.Birimahalle arasında kaldırımamasa atmış komşularıyla her gün sohbette. Şehrinmerkezinde pastane imalat dükkanı ve önü 2cm yağ kaplamış Neredeyse yoldan geçenler kayıp düşecek. Bu sorunları uzaylılar mı halledecek?
  • Faruk...Faruk...1 sa önce
    Aslan varken tilkiyi niye davet etmiş ...
  • İbrahim YILMAZİbrahim YILMAZ2 sa önce
    İYİ Kİ VARSIN CEHENNEM...Yapan da giden de VEBAL VE GÜNAH ALTINDADIR
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Polis tam baskın yaparken karşısında onu görünce… Yardım istedi
  1. Polis tam baskın yaparken karşısında..
  2. Erdoğan'ın çağrısı Almanya'da ses..
  3. İnternetten satın aldı! Sadece 1 gün..
  4. Bugün havadan görüntülendi! Kahreden..
  5. İran'dan Türkiye açıklaması: İş..
  6. Hükümet düğmeye bastı! İlk adım..
  7. Van'da hainlere operasyon! Öldürüldüler
  8. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı!
  9. Dünya bu kızı konuşuyor! Gittiği her..
  10. 15 Temmuz gecesi hainler iş..
  11. Alman devinden Türkiye kararı!
  12. Bu araç bir lira 43 kuruşla 130..
  13. Jandarma 1200 kadını arayıp sordu:..
  14. Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil..
  15. Amerika'da hükümetin 'kapanma'..
  16. Altın 9 ayda ilk kez 1.300 doları geçti
  17. Engeliler Saros’ta tüplü sualtı dalışı..
  18. Düzenleme getirildi... Kadınların gece..
  19. FETÖ savcısı Öz'ün 5 milyon dolarlık 2..
  20. Kentsel Dönüşüm Alanı’nda Tanıtım..
Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Yıllık izin yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
Valilik’ten ‘Son dakika’ açıklaması… ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edildi’
Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
Trump'tan Suudi Arabistan'a küstah Türkiye teklifi
MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!
MİT TIR'ları ihaneti o partiye de sıçradı!