Belediyeden geleneksel rezillik!

Evliyalar şehri Kastamonu’da gerçekleştirilen festivale, bu yıl birçok ünlü sanatçı katılarak Şeyh Şabani Veli Hazretleri huzurunda şarkı söyleyecek. 3 yıldır şehit haberleri nedeniyle düzenlenmeyen konserlere, bu yıl Aleyna Tilki de davet edildi. Güzellik yarışmasından defileye kadar düşünülen ve hummalı bir çalışma yürüten belediyeler, dinimizin yasak kıldığı ne varsa bu yıl yapmayı amaçlıyor.

Kastamonu Taşköprü Belediyesi, 2014 yılında yaşanan Soma maden faciası ve akabinde üzücü şehit haberleri nedeniyle 3 yıldır düzenlenmeyen ‘Kültür ve Sarımsak Festivali’ni bu yıl dolu dolu gerçekleştirileceğinin duyurusunu günler öncesinden yaptı. 17-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler arasında ‘Geleneksel Güzellik Yarışması’ da yer alırken, yarışma bugün düzenlenecek. 31.si gerçekleşecek olan festivale, birçok ünlü sanatçı katılarak Şeyh Şabani Veli Hz.leri huzurunda şarkı söyleyecek.

KURT, TİLKİ’Yİ DAVET ETTİ

Kastamonu Valiliği ise, ‘Atatürk’ün Kastamonu’ya Gelişleri Şapka ve Kıyafet İnkılâbının 92. Yılı Kutlamaları’ çerçevesinde 23-30 Ağustos tarihleri arasında etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler çerçevesinde şehit Şerife Bacı anıtına çelenk bırakılacak. Ardından ise, ‘Geçmişten Günümüze Esintiler’ adı altında defile düzenlenecek. Diğer yandan Bozkurt Belediye Başkanlığı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü ‘Bayram Konseri’ düzenlemeye hazırlanıyor. Hummalı bir çalışma yürüten belediye, Aleyna Tilki’yi davet etti. Bozkurt Belediye Başkanı A. Bozkurt Ekeş, düzenlenen bayram konserine tüm halkı davet etti ve “Siz her şeyin en iyisine layıksınız” diyerek, vatandaşları motive etmeyi amaçlayan bir broşür hazırlattı.